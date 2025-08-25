مصرف بنزین در یک روز به ۲۰۰ میلیون لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره آمار تولید و توزیع بنزین در کشور اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، میانگین توزیع روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال (۱۴۰۳) با رقم میانگین ۱۲۲ میلیون لیتر در روز حدود ۷ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به ثبت رکوردهای تازه در مصرف بنزین کشور افزود: رکورد توزیع بنزین ۲۹ اسفند پارسال با رقم ۱۶۴ میلیون لیتر در یک روز شکسته شده بود، اما امسال بیشترین رکورد مصرف بنزین مربوط به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ است که همزمان با تهدیدهای ناشی از حمله رژیم صهیونیستی، مقدار توزیع بنزین در یک روز به بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر رسید، همچنین میانگین توزیع بنزین در مدت ۱۲ روزه جنگ ۱۱۷ میلیون لیتر در روز بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در تشریح تولید بنزین و نفتگاز در کشور بیان کرد: روند تأمین بنزین بهگونهای برنامهریزی شده تا بتوانیم با استفاده از افزایش تولید و واردات، ذخیرهسازی مناسبی انجام دهیم و پاسخگوی مقدار بنزین توزیعی در کشور باشیم.
راهاندازی سامانه اینترنتی ثبتنام کارت سوخت المثنی
ویسکرمی درباره تولید سوخت باکیفیت در کشور گفت: بخش قابلتوجهی از تولید کشور مطابق استاندارد یورو ۴ است، همچنین عمده تولید نفتگاز کشور بر مبنای استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ است که در تمام جایگاههای توزیع کلانشهرها عرضه میشود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از کارت هوشمند سوخت اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه و بودجه، تکلیف شده تا ۹۵ درصد خودروها از کارت شخصی خودشان برای دریافت سوخت استفاده کنند، اما عمده مردم به این قانون عمل نمیکنند و هماکنون حدود ۴۵ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه عرضه میشود، در حالیکه اگر همه مردم از کارت شخصی خود استفاده کنند، افزون بر حفظ سهمیه یارانهای، امکان بهرهمندی از نرخ دوم نیز فراهم میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به راهاندازی سامانه اینترنتی ثبتنام کارت سوخت المثنی اشاره کرد و افزود: بهمنظور تسهیل فرآیند و کاهش زمان دریافت کارت سوخت المثنی که پیش از راهاندازی این سامانه بیش از یک ماه زمان میبرد، سامانه اینترنتی ثبتنام کارت سوخت المثنی از ابتدای امسال فعال شده و متقاضیان با استفاده از این سامانه، در کمتر از یک هفته میتوانند کارت سوخت خود را دریافت کنند، همچنین هماکنون روزانه ۱۸ هزار عدد کارت سوخت تولید میشود که قرار است به روزانه ۳۰ هزار عدد افزایش یابد.
نهایی شدن قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی
ویسکرمی در توضیح واردات بنزین سوپر در کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت نفت موظف شد شیوهنامه اجرایی واردات بنزین سوپر را تدوین و اجرا کند که هماکنون این شیوهنامه تهیه و ابلاغ شده و متقاضیان میتوانند از طریق درگاه ملی مجوزها ثبتنام کنند.
وی همچنین درباره اعتراض برخی رانندگان کامیون به سهمیه نفتگاز بیان کرد: تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان دیزلی چه درونشهری و چه برونشهری بر مبنای عملکرد و پیماش این ناوگانها انجام میشود و هر ۱۵ روز یکبار عملکرد و فعالیت این ناوگانها بر مبنای اسناد حمل مانند بارنامه و باربرگ مشخص میشود و این عملکرد ناوگان است که مقدار سهمیه سوخت را مشخص میکند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هیچ دخالتی در تعیین مقدار سهمیه نفتگاز ناوگانها ندارد و تنها عملکرد ناوگانها ملاک تخصیص سوخت است.
سامانه کاشف؛ راهحلی برای مقابله با بارنامه صوری
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به معضل بارنامههای صوری اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان داد بخشی از باربرگها و پروانههای فعالیت صادرشده برای ناوگان حملونقل وجود خارجی ندارد، یا متناسب با ظرفیت و نیاز واقعی شهرها نیست که همین موضوع سبب شده برخی خودروها بدون فعالیت واقعی، تنها با ثبت کیلومتر صوری سهمیه دریافت کنند.
ویسکرمی با بیان اینکه شرکت ملی پخش برای مقابله با این مشکل سامانهای با عنوان کاشف طراحی و اجرا کرده است، ادامه داد: این سامانه با بررسی سیستمی و میدانی اطلاعات خودروهای درونشهری و برونشهری، توانسته موارد متعددی از اسناد و بارنامههای صوری را شناسایی کند، همچنین سامانه کاشف هماکنون امکان تطبیق اطلاعات بارنامهها، پروانههای فعالیت و کیلومتر طیشده ناوگان را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تأمین پایدار و عادلانه سوخت مردم اولویت نخست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است، گفت: حدود ۶۰ میلیون لیتر از مصرف روزانه نفتگاز کشور مربوط به ناوگان حملونقل دیزلی است، بنابراین شفافیت در اطلاعات و جلوگیری از صدور اسناد صوری برای جلوگیری از هدررفت منابع و تأمین عدالت در تخصیص سوخت ضروری است و انتظار میرود با تکمیل سامانههای پایش هوشمند سیپاد و سپهتن، عملکرد ناوگان حملونقل بهصورت آنلاین ثبت شود و شرکت ملی پخش بتواند تخصیص سوخت را بهطور مستقیم و بر اساس پیمایش واقعی مدیریت کند.
نظر شما