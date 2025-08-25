لزوم تمرکز بر امور نخبگان حوزوی و حمایت از استعدادهای برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با معاون پژوهش و رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه در هر جایی نخبگان آن مهم هستند گفت: همه طلاب نخبه نمی‌شوند، بلکه از میان آنها تعداد محدودی به درجه نخبگی می رسند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ طلبه در طرح هجرت و همچنین مشارکت هزار طلبه در طرح امین در حوزه علمیه اصفهان، این اقدامات را گامی مثبت در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم و ترویج معارف دینی دانست.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد به نقش بی بدیل نخبگان در حفظ و اشاعه دین، پرداخت و افزود: رونق حوزه تنها به تعداد طلاب نیست، بلکه پرورش شخصیت‌هایی مانند آیت الله مکارم شیرازی است که جایگاه حوزه را ارتقا می بخشد و اگر نخبگان شناسایی و به درستی حمایت شوند، چراغ دین را روشن نگاه خواهند داشت.

عضو خبرگان رهبری با استناد به آیات قرآن کریم که به تفاوت درجات و استعدادها اشاره دارد، اظهار کرد: در میان طلاب، افرادی که استعداد برتری دارند، باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند؛ حتی امکاناتی مانند مکان مطالعه تک نفره و کمک‌های مالی در اختیار آنها گذاشته شود.

مدیر حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر کیفیت حمایت از نخبگان حوزوی تصریح کرد: صرف فهرست کردن تعداد نخبگان کافی نیست، بلکه نحوه رسیدگی، نظارت و فراهم آوردن فراغت برای مطالعه و تحقیق امری ضروری است.

آیت الله طباطبایی نژاد اضافه کرد: بنابراین پیدا کردن نخبگان مهم است، اما رسیدگی به آنها مهم‌تر است و در این بین پرورش روحانیون منبری نخبه بسیار اهمیت دارد و علاوه بر این باید در زمینه‌های مختلف استعدادهای برتر را پرورش دهیم و استعداد فرد را در مسیر درست آن راهنمایی و هدایت کنیم.