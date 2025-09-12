  1. استانها
  2. قم
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

تجلیل آیت الله مکارم‌شیرازی از خدمات مرحوم دکتر باهر

قم- آیت الله مکارم شیرازی درگذشت مرحوم دکتر غلامرضا باهر مشهور به طبیب العلما را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت دکتر غلامرضا باهر بدین شرح است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«انا للّه و انا الیه راجعون»

خبر رحلت دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر غلامرضا باهر، موجب نهایت تأسف وتألم گردید.

آن استاد متعهد، سالیان متمادی عمر پربرکت خویش را در خدمت به بیماران، به‌ویژه اقشار محروم، سپری نمود و در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، الگویی درخشان و مورد اعتماد بزرگان، علما و مراجع به شمار می‌رفت.

اینجانب این ضایعه را به خاندان محترم، جامعه پزشکی، شاگردان و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

