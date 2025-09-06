به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی تصویری به آئین اختتامیه دومین کنگره ملی سلمان فارسی همزمان با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: سلمان فارسی از چند جهت شایسته توجه و تکریم است، نخست اینکه ایرانی بود و پس از ایمان به اسلام در این دین درخشید و دوم اینکه نقش مهم او در ماجرای خندق و پیشنهاد حفر آن، سرنوشت جنگ احزاب را تغییر داد و پیروزی بزرگی برای مسلمانان رقم زد.

وی افزود: زندگی سلمان نشان می‌دهد که اسلام دینی محلی و محدود به جغرافیای خاص نیست بلکه فراتر از مرزها و کشورهاست و همه ملت‌ها می‌توانند در پرتو آن به سعادت برسند؛ سلمان در راه پذیرش اسلام سختی‌های فراوانی را متحمل شد، از سرزمین خود به مدینه آمد و در نهایت به عنوان والی مدائن برگزیده شد، اما حتی در جایگاه حکمرانی ساده‌زیست باقی ماند و این سبک زندگی او ایرانیان را که به تجملات عادت کرده بودند، بیدار ساخت.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: زندگی ساده سلمان چه در دوران حکومت و چه پیش از آن، فصلی ارزشمند است که باید بر آن تکیه شود، همچنین سخنان پیامبر اسلام (ص) درباره سلمان که درباره هیچ فرد دیگری به این صورت بیان نشد، جایگاه ویژه او را نشان می‌دهد و هر یک از ابعاد شخصیت این صحابی بزرگ نیازمند بررسی دقیق و مستقل است.

آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: یکی از کارهای ضروری در حوزه معرفی سلمان فارسی، نگارش داستان‌ها و حالات زندگی او به زبان کودکانه است تا نسل جدید با این چهره درخشان تاریخ اسلام آشنا شود و الگو بگیرد.