رفع مشکل ناترازی انرژی نیازمند تلاش بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هاشمی در نشست مشترک شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانشبنیان گفت: طرح "یزد پایدار" به عنوان الگویی برای توسعه در کشور نمونه خواهد بود و ظرفیت انرژی خورشیدی یکی از برنامه ریزی های این طرح است که باعث جبران بخشی از ناترازی انرژی میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: افق یزد پایدار با محوریت فناوری اطلاعات تدوین شده که قابل قدردانی است و در برنامه هفتم توسعه نیز رشد اقتصادی با توجه به نرخ بهرهوری ۳۵ درصد پیشبینی شده است، لذا برنامهریزی در این حوزه بدون توجه به فناوری اطلاعات قابل تحقق نیست.
هاشمی افزود: استان یزد در حوزههای مختلف از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه بالایی در کشور دارد و تلاش میشود تا با برنامه زمان بندی شده، مطابق با مطالبات مردم استان یزد در توسعه این بخش اقدام شود.
