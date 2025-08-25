تجلیل از پاکبانان جهادگر دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تعدادی پاکبان که در روزهای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی با حضور خالصانه خود در خدمت به شهر و شهروندان مقاومت و ایستادگی کردند، قدردانی کرد.

در مراسم تقدیر از این پاکبانان محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه خدمت صادقانه این قشر شریف در روزهای پرالتهاب دفاع مقدس، برگ زرینی در تاریخ مدیریت شهری به شمار می‌رود، افزود: پاکبانان در کنار تلاشگران عرصه مقاومت، با ایثار و جانفشانی خود نگذاشتند چرخه حیات شهر از حرکت بازایستد و در آن روزهای پرالتهاب با تلاش و حضور در عملیات آواربرداری و همچنین نظافت نقاط آسیب‌دیده، شهر را زنده نگه‌داشته و امنیت روانی را به مردم بازگرداندند.

وی با تأکید بر اینکه پاکیزگی و آرامش شهر در روزهای بحرانی، نه تنها نماد نظم اجتماعی بلکه پشتوانه‌ای برای روحیه مردم بوده است، اظهار داشت: امروز باید یادآور شویم که این همت خاموش و بی‌ادعا، بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی پایتخت محسوب می‌شود که باعث شد خللی در ارائه خدمات شهری طی دوره جنگ اخیر ایجاد نشود.

در پایان این مراسم، قضاتلو با تقدیم هدایایی به پاکبانان به پاس زحمات و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، بر لزوم قدردانی، ثبت و روایت این گونه تلاش‌های ارزشمند تأکید کرد.