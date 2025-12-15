پرچم گنبد حرم امام علی(ع) به مدیرعامل مدیریت پسماند اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونین تولیت حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام با حضور در تهران و در دیدار با محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان از عملکرد مطلوب و خالصانه شهرداری تهران در راستای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر کردند.
در این دیدار، هیئت عراقی با اشاره به نقش مؤثر سازمان مدیریت پسماند در اعزام نیروهای داوطلب، انجام امور خدمات شهری و مشارکت مستقیم نیروی انسانی در نظافت، پاکسازی و بهینهسازی مسیر پیادهروی اربعین، از همراهی و همکاری مجموعه خدمات شهری شهرداری تهران قدردانی بهعمل آورده و به پاس این خدمات، پرچم گنبد حرم مطهر امام علی (ع)، عود و عطر مخصوص ضریح همچنین قطعه سنگی از کف مقبره متبرک امیر مؤمنان با قدمت ۸۰ سال بهعنوان یادبود به محسن قضاتلو اهدا شد.
همچنین معاون مالی تولیت مقدس امام علی (ع) با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از عملکرد نیروهای خدوم این سازمان در نظافت شهر نجف و معابر منتهی به حرم امیرالمؤمنین تجلیل و قدردانی کردند.
ابوفاطمه رئیس خدمات حرم و مسئول ساماندهی زائران اربعین تولیت، در این نشست تأکید کرد: خدمت به زائران ایرانی برای ما و مردم عراق افتخاری بزرگ است و بر خود واجب دانستیم مراتب سپاس و امتنان خود را از مجموعه شهرداری تهران، بهویژه سازمان مدیریت پسماند، ابراز کنیم.
در ادامه، قضاتلو نیز با تقدیر از زحمات بیشائبه مسئولان شهر نجف و به ویژه خادمان زائران در تولیت حضرت علی (ع) با اشاره به پیوندهای عمیق دو ملت، بر تداوم همکاریهای مشترک بهخصوص در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی تأکید کرد و در پایان، با اهدای صنایع دستی و سنتی ایرانی، از میهمانان عراقی استقبال و قدردانی بهعمل آورد.
