به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه بخشداران بندر ریگ افزود: جهت تسریع در اجرای این طرح مهم با محوریت بندری درخور و شأن این منطقه تاریخی، پیگیری‌های لازم با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عمل آمده است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش بندر ریگ ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی از جمله در حوزه گردشگری و تجارت دارد اما تا هنوز از آنها استفاده لازم نشده است، تلاش خواهیم کرد تا به جایگاه واقعی خود برسانیم.

فرماندار گناوه گفت: در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی، نگاه ویژه ای به بندر ریگ شده است.

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی برای ارائه خدمات نظام و دولت به مردم است.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه بیان کرد: شعار هفته دولت امسال که «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده در راستای شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» و «گفتمان وفاق ملی»، نمایانگر همت و عزم راسخ برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های راهبردی دولت در همه حوزه‌ها بخصوص خدمات رسانی خالصانه به مردم است.

وی گفت: بنا به تاکید رئیس جمهور بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و حضور در میان مردم, تمام تلاش و همت خود را برای خدمات رسانی صادقانه به مردم به کار خواهیم بست.

فرماندار گناوه با قدردانی از زحمات و عملکرد بخشدار سابق بندر ریگ، گفت: بنا به مقتضیات سرپرست بخشداری تعیین و در اولین فرصت، بخشدار بندر ریگ منصوب و معرفی خواهد شد.

در این مراسم از تلاش‌های «ضرغام محمدی» بخشدار سابق بندر ریگ تقدیر و «حسن درویشی» به عنوان سرپرست بخشداری بندر ریگ معرفی شد.