به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست تکریم و معارفه بخشدار بندر ریگ افزود: بندر ریگ، بندری تاریخی، کهن و دارای هویت ارزشمند برای جنوب کشور و استان بوشهر است و باید همگی با همدلی و وفاق، آن را به جایگاه اصلی و درخور شأن مردم برسانیم.

فرماندار گناوه گفت: در توزیع اعتبارات، توسعه شیلات، گردشگری و تجارت، توجه خاصی به این بخش شده و خواهد شد.

۲ خبر خوشایند مهم برای مردم بندر ریگ

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه با اشاره به اینکه از زمان تصدی مسئولیت نگاه ویژه ای به بندر ریگ داشته‌ام، گفت: ۲ برنامه مهم برای این بخش در دستور کار است که یکی از آنها طرح توسعه بندری است.

وی ادامه داد: در این راستا طبق قول‌هایی که به مردم داده بودیم، با پیگیری‌های انجام‌شده و نزدیک شدن به پایان مراحل کاری، به زودی این طرح اجرایی خواهد شد.

اسفندیاری، به برنامه‌های زیرساختی در بخش بندرریگ نیز اشاره کرد و افزود: توسعه طرح هادی با محوریت به سمت گناوه و کاهش فاصله بین بندرریگ با شهر گناوه در قالب یک جاده ساحلی اختصاصی در اولویت کاری قرار دارد که تلاش داریم، اصولی و آینده‌نگرانه اجرا شود.

وی تاکید کرد: با همدلی و هم‌افزایی می‌توان این بخش را به جایگاهی که حق آن است برسانیم.

وی بر اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: امیدواریم این رویداد مهم در بخش بندرریگ، باشکوه و منظم برگزار شود و در این زمینه، بخشدار از همه ظرفیت‌ها و سلایق برای تشکیل هیأت اجرایی قوی استفاده کند.

فرماندار گناوه با قدردانی از زحمات بخشداران پیشین بخش بندر ریگ افزود: بخشدار جدید که مسئولیت سنگین این جایگاه را پذیرفته‌اند، انتظار دارم، تکریم مردم، رسیدگی به مشکلات، ارتباط مستمر و پیگیری مطالبات مردم را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه افزود: عمل به توصیه‌های استاندار بوشهر و رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و عملی کردن شعار وفاق ملی، توسط بخشدار بندرریگ در اولویت کاری قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: با همدلی، درایت و استفاده صحیح از ظرفیت‌های مردمی و تاریخی، یقین دارم بندرریگ به جایگاه واقعی و شایسته خود خواهد رسید.