رونمایی همزمان از اسناد «یزد هوشمند» و «یزد پایدار» در هفته دولت

یزد- همزمان با هفته دولت، دو سند راهبردی «یزد هوشمند» و «یزد پایدار» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه و در پایان جلسه شورای اداری استان یزد و همزمان با هفته دولت، دو سند راهبردی «یزد هوشمند» و «یزد پایدار» با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رونمایی شد.

این اسناد قرار است نقشه راه استان را برای حرکت در مسیر نوآوری دیجیتال و خلق ارزش پایدار بر مبنای دانش و فناوری ترسیم کنند.

سند «یزد هوشمند» نخستین برنامه عملیاتی استان در حوزه هوش مصنوعی است که با هدف ایجاد سازوکارهای سازمان‌یافته برای توسعه فناوری‌های نوین در اقتصاد، حکمرانی و بهبود کیفیت زندگی مردم تدوین شده است.

این سند همچنین مسیر همکاری میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها را برای شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی مشخص می‌کند.

