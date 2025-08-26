حمیدرضا تقی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به نشست هم اندیشی رؤسای دانشگاههای کشور با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور که اخیراً برگزار شد، بیان کرد: جلسه مذکور در حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم برگزار شد و محور اصلی آن، همفکری با رؤسای منتخب دانشگاههای تهران و شهرستانها درباره مسائل کلان کشور بود.
وی توضیح داد: این نشست دو بخش اصلی داشت که شامل درخواست و استمداد دولت از فرهیختگان و دانشگاهها در تصمیم گیری های مهم بود، در این بخش، از شخصیتهای علمی و حقوقی جامعه و دانشگاه خواسته شد تا در حل مسائل کلان کشور و مشارکت در تصمیمگیریهای مهم نقشآفرینی کنند. مورد بعدی هم موضوعات ویژه دانشگاهها بود که در این بخش به مسائل مرتبط با ارتقای کیفیت دانشگاهها و فراهم کردن زمینههای لازم برای تحول و توسعه آنها اختصاص یافت.
دانشگاهها در مسیر تحقق شتاب علمی و حل مسائل کلان کشور
تقی راد تصریح کرد: مسائل مطرحشده در نشست اخیر، در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری بود که خواستار تقویت حضور نخبگان تحولآفرین در دانشگاهها و کشور شده بودند.
به گفته رئیس دانشگاه خواجه نصیر پس از حوادث ناشی از جنگ ۱۲ روزه و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به دانشگاهها و دانشمندان کشور، به ویژه در حوزه هستهای، بیش از پیش مشخص شد که سرمایههای اقتصادی کشور نیروهای انسانی و علمی هستند که مهمترین دستاورد کشور محسوب میشوند و در خدمت نظام و انقلاب قرار دارند.
وی اظهار کرد: همچنین در این نشست، تأکید شد که تقویت اقتدار ملی با حضور برجسته دانشمندان و فرهیختگان مرتبط است و مسائل کلان کشور باید به عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد.
وی تاکید کرد: رؤسای دانشگاهها در این جلسه دو نکته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا پشتیبانی کامل از مردم و شتاب علمی مطرح شد، دانشگاهها بر این باورند که برای ایجاد شتاب علمی لازم، تنها نیت و اراده کافی نیست و برنامهریزی دقیق، تخصیص بودجه مناسب و تمرکز بر فعالیتهای علمی و پژوهشی ضروری است. همچنین بهرهگیری از خرد جمعی برای تحقق اهداف علمی مورد تأکید قرار گرفت.
تقی راد افزود: دوم استفاده از ظرفیتهای دانشگاهها و نخبگان؛ دانشگاهها ابراز کردند که نه تنها اعضای هیئت علمی بلکه کل مجموعه دانشگاه، با ظرفیتهای علمی و اجرایی لازم، میتوانند نقش مهمی در حل مسائل کلان کشور ایفا کنند. به ویژه پروژههای پیشران مورد توجه سازمان برنامه و بودجه و مسائل اصلی کشور مانند محیط زیست، منابع آب و ناترازیها باید مورد مطالعه و پیگیری قرار گیرند.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر توضیح داد: شاید یکی از مهمترین موضوعات، بحث جذب و ماندگاری اعضای هیئت علمی باشد. واقعاً توان کشور به واسطه نیروهای خلاق و پرتوان علمی محقق میشود و زحماتی که در این مسیر لازم است، نیازمند آن است که ما بتوانیم جذب مناسبی در دانشگاهها داشته باشیم. با این حال، متأسفانه عوامل و موانع مختلفی در حال حاضر برای جذب اساتید برتر و همچنین ماندگاری آنها در کشور وجود دارد. در این زمینه، محورهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله محورهای فرهنگی، روانی، مسائل معیشتی، مکانیزمهای جذب و روشهای ارزیابی. نکات بسیار فنی و مفصلی نیز در این خصوص مطرح شد تا این موضوع به طور جدی پیگیری شود.
جذب و ماندگاری اساتید موضوع جلسه رؤسای دانشگاهها با عارف
تقی راد تاکید کرد: بر همین اساس، قرار شد در دانشگاهها به صورت مستقل موضوع جذب و ماندگاری اعضای علمی بررسی شود و پیرو آن جلسه دیگری با حضور دکتر عارف برگزار شود.
وی گفت: دانشگاهها موظف هستند اقدامات مطالعاتی و علمی لازم را در طول سال جاری و سال آینده پیگیری کنند تا بتوانند در حل مسائل کلان کشور و ارتقای شتاب علمی نقش مؤثر ایفا کنند. در پایان جلسه مقرر شد که پیشنهادات مشخص دانشگاهها و همچنین خلاصه مذاکرات مطرح شده در جلسهای مناسب در هیئت دولت ارائه شود.
