۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

جذب و ماندگاری اساتید موضوع جلسه روسای دانشگاه‌ها با عارف 

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: قرار شد در دانشگاه‌ها به صورت مستقل موضوع جذب و ماندگاری اعضای علمی بررسی و پیرو آن جلسه دیگری با حضور دکتر عارف برگزار شود. 

حمیدرضا تقی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به نشست هم اندیشی رؤسای دانشگاه‌های کشور با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که اخیراً برگزار شد، بیان کرد: جلسه مذکور در حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم برگزار شد و محور اصلی آن، همفکری با رؤسای منتخب دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها درباره مسائل کلان کشور بود.

وی توضیح داد: این نشست دو بخش اصلی داشت که شامل درخواست و استمداد دولت از فرهیختگان و دانشگاه‌ها در تصمیم گیری های مهم بود، در این بخش، از شخصیت‌های علمی و حقوقی جامعه و دانشگاه خواسته شد تا در حل مسائل کلان کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم نقش‌آفرینی کنند. مورد بعدی هم موضوعات ویژه دانشگاه‌ها بود که در این بخش به مسائل مرتبط با ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحول و توسعه آنها اختصاص یافت.

دانشگاه‌ها در مسیر تحقق شتاب علمی و حل مسائل کلان کشور

تقی راد تصریح کرد: مسائل مطرح‌شده در نشست اخیر، در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری بود که خواستار تقویت حضور نخبگان تحول‌آفرین در دانشگاه‌ها و کشور شده بودند.

به گفته رئیس دانشگاه خواجه نصیر پس از حوادث ناشی از جنگ ۱۲ روزه و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به دانشگاه‌ها و دانشمندان کشور، به ویژه در حوزه هسته‌ای، بیش از پیش مشخص شد که سرمایه‌های اقتصادی کشور نیروهای انسانی و علمی هستند که مهم‌ترین دستاورد کشور محسوب می‌شوند و در خدمت نظام و انقلاب قرار دارند.

وی اظهار کرد: همچنین در این نشست، تأکید شد که تقویت اقتدار ملی با حضور برجسته دانشمندان و فرهیختگان مرتبط است و مسائل کلان کشور باید به عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: رؤسای دانشگاه‌ها در این جلسه دو نکته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا پشتیبانی کامل از مردم و شتاب علمی مطرح شد، دانشگاه‌ها بر این باورند که برای ایجاد شتاب علمی لازم، تنها نیت و اراده کافی نیست و برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص بودجه مناسب و تمرکز بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی ضروری است. همچنین بهره‌گیری از خرد جمعی برای تحقق اهداف علمی مورد تأکید قرار گرفت.

تقی راد افزود: دوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و نخبگان؛ دانشگاه‌ها ابراز کردند که نه تنها اعضای هیئت علمی بلکه کل مجموعه دانشگاه، با ظرفیت‌های علمی و اجرایی لازم، می‌توانند نقش مهمی در حل مسائل کلان کشور ایفا کنند. به ویژه پروژه‌های پیشران مورد توجه سازمان برنامه و بودجه و مسائل اصلی کشور مانند محیط زیست، منابع آب و ناترازی‌ها باید مورد مطالعه و پیگیری قرار گیرند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر توضیح داد: شاید یکی از مهم‌ترین موضوعات، بحث جذب و ماندگاری اعضای هیئت علمی باشد. واقعاً توان کشور به واسطه نیروهای خلاق و پرتوان علمی محقق می‌شود و زحماتی که در این مسیر لازم است، نیازمند آن است که ما بتوانیم جذب مناسبی در دانشگاه‌ها داشته باشیم. با این حال، متأسفانه عوامل و موانع مختلفی در حال حاضر برای جذب اساتید برتر و همچنین ماندگاری آن‌ها در کشور وجود دارد. در این زمینه، محورهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله محورهای فرهنگی، روانی، مسائل معیشتی، مکانیزم‌های جذب و روش‌های ارزیابی. نکات بسیار فنی و مفصلی نیز در این خصوص مطرح شد تا این موضوع به طور جدی پیگیری شود.

تقی راد تاکید کرد: بر همین اساس، قرار شد در دانشگاه‌ها به صورت مستقل موضوع جذب و ماندگاری اعضای علمی بررسی شود و پیرو آن جلسه دیگری با حضور دکتر عارف برگزار شود.

وی گفت: دانشگاه‌ها موظف هستند اقدامات مطالعاتی و علمی لازم را در طول سال جاری و سال آینده پیگیری کنند تا بتوانند در حل مسائل کلان کشور و ارتقای شتاب علمی نقش مؤثر ایفا کنند. در پایان جلسه مقرر شد که پیشنهادات مشخص دانشگاه‌ها و همچنین خلاصه مذاکرات مطرح شده در جلسه‌ای مناسب در هیئت دولت ارائه شود.

