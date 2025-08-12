برنامه دانشگاه خواجه نصیر برای عدم مهاجرت و اشتغال دانشجویان

رضا اسلامی فارسانی معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره طرحهای حمایتی دانشگاه بخصوص طرح هاتف به خبرنگار مهر گفت: این طرح با هدف محصولمحور بودن و جلوگیری از خروج نخبگان کشور ایجاد شده است. هدف اصلی این طرحها کمک به توسعه فناوریهای جدید و تولید محصولات نوین است. سال گذشته فراخوانی در دانشگاه تحت عنوان طرحهای هاتف با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد که در آن ۷۲ طرح از دانشگاهها و شرکتهای مختلف دریافت شد.
وی توضیح داد: پس از طی فرایند داوری که با همکاری اساتید برجسته دانشگاه و معاونت علمی انجام گرفت، ۲۲ طرح به عنوان طرحهای منتخب انتخاب شدند. این طرحها در حوزههای مختلفی از جمله پزشکی، ساخت قطعات، مواد شیمیایی، مواد موثره دارویی، ناوبری، نقشهبرداری و سایر علوم مرتبط با دانشکده فعالیت میکنند.
اسلامی ادامه داد: پیشبینی شده است که طرحها طی مدت یک سال اجرا شوند و یکی از اولویتهای اصلی آنها تولید محصول نهایی است که منجر به تأسیس شرکتهای دانشبنیان شود. امروز اولین جلسه ارزیابی این طرحها برگزار میشود که مجریان هر پروژه گزارشی از پیشرفت کار و برنامههای آینده خود ارائه خواهند داد.
معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر افزود: هرچند ۲۲ طرح در حال ارزیابی هستند، اما تعداد اعضای هیئت علمی دخیل در این پروژهها بیشتر از ۲۲ نفر است، زیرا بسیاری از طرحها به صورت مشارکتی اجرا میشوند که این موضوع مورد استقبال قرار گرفته است. اولویت اصلی ما این است که طرحها بینرشتهای باشند. در این پروژهها از دانشجویان مقاطع مختلف استفاده شده است و تعداد مشخصی از دانشجویان در هر طرح مشارکت دارند. همچنین، برخی از شرکتکنندگان از بنیاد ملی نخبگان نیز حضور داشتهاند.
اسلامی توضیح داد: گزینش طرحها از بین ۷۲ پروژه بر اساس معیارهای متعددی انجام شد. یکی از مهمترین اولویتهای ما، نوآورانه بودن طرح و قابلیت تبدیل آن به محصول و تاسیس شرکت دانشبنیان بوده است. همچنین، سابقه تیم اجرایی در ارائه طرح و توانمندیهای آنها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به ویژه اگر پژوهشهای اولیه انجام شده و نمونه اولیهای وجود داشت که فقط نیازمند حمایت برای تکمیل و عرضه به بازار بودند.
وی بیان کرد: برخی از طرحها صرفاً ایده بودند که مجریان با بررسی بازار و گفتگو با صنایع مرتبط، اطمینان یافتند در صورت تبدیل به محصول، تقاضای واقعی برای آن وجود دارد و صنایع آماده همکاری هستند. بنابراین، انتخاب طرحها بر مبنای نوآوری، قابلیت تجاریسازی، سابقه پژوهشی و بازارپذیری بوده است.
معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر تصریح کرد: یکی از اهداف طرح هاتف، کمک به دانشجویان است که پس از فارغالتحصیلی جذب بازار کار شوند. وقتی هیئت علمی طرحی ارائه میدهد و تیمی تشکیل میدهد، دانشجویان نیز عضو این تیم هستند. در واقع، زمانی که شرکت دانشبنیان تشکیل شود، دانشجویان علاقهمند میتوانند در کنار هیئت علمی در آن شرکت حضور داشته باشند و بخشهایی از کار را بر عهده گیرند تا محصول نهایی به دست آید.
او تاکید کرد: دانشگاه خواجه نصیر برای اثربخشی طرحهای هاتف برنامهریزی دقیقی دارد. این طرحها یک ساله هستند و طبیعتاً انتظار نداریم که همه ۲۲ طرح به محصول نهایی برسند، چرا که هر طرح چالشهای خاص خود را دارد. ارزیابی طرحها به صورت مرحلهای انجام میشود و طرحهایی که پیشرفت مناسبی نداشته باشند، متوقف خواهند شد. تمرکز بر روی طرحهایی است که یا به شرکت دانشبنیان منجر شدهاند یا پیشرفت قابل قبولی داشتهاند تا با حمایتهای لازم، به تولید محصول و تأسیس شرکت برسند.
اسلامی بیان کرد: برای طرحهایی که محصول اولیه دارند، دو اقدام اصلی در نظر گرفته شده است؛ نخست، فراهم کردن بازار هدف برای آنها که از طریق برگزاری جلسات با مشتریان بالقوه و همکاری مستقیم با مجریان طرح انجام میشود تا سفارشهای کاری جذب شود. دوم، پس از تاسیس شرکت دانشبنیان، تلاش میشود با همکاری نهادهای مالی مختلف، منابع مالی و اعتبارات لازم برای سرمایهگذاری و توسعه تولید فراهم گردد تا محصول به مرحله فروش گسترده برسد.
وی در پایان گفت: بودجه اولیه اختصاصیافته توسط معاونت علمی ریاست جمهوری برای فاز تحقیق و توسعه کفایت میکند، اما برای تولید پایلوت و توسعه بازار به سرمایه بیشتری نیاز است. در این زمینه، شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه از حمایتهای مالی، فضایی و مشاورهای برخوردار خواهند شد تا بتوانند رشد کنند و مسیر تولید و فروش را به خوبی طی کنند.
