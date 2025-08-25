فروش ۲۰ میلیارد ریالی تولیدات مددجویان کارآفرین کمیته امداد ایلام

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام اربعین با توجه به برپایی چند نمایشگاه صنایع دستی در شهرستانهای مسیر زائران اربعین خصوصاً در شهر مهران با مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مددجویان کارآفرین کمیته امداد با حضور در این نمایشگاه‌ها، محصولات تولیدی خود را در ۳۳ غرفه به نمایش گذاشتند.

وی افزود: محصولات عرضه شده توسط مددجویان این نهاد کالاهایی همچون فرش و گلیم دستباف و سنتی، ظروف دست ساز و زینتی، محصولات چرمی، عسل و مواد خوراکی، شیرینی جات و سایر محصولات محلی و دستی بوده است.

به گفته‌ی مدیرکل کمیته امداد استان ایلام مددجویان کارآفرین شرکت کننده در این نمایشگاه‌های در مدت چند هفته‌ای اربعین بیش از ۲۰ میلیارد ریال از محل تولیدات خود فروش داشته‌اند.