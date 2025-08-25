  1. سیاست
  2. دولت
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

پزشکیان و هیات دولت به مقام رفیع شهیدان ادای احترام کردند

پزشکیان و هیات دولت به مقام رفیع شهیدان ادای احترام کردند

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت پس از تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا، ضمن ادای احترام به مقام رفیع شهیدان به قرائت فاتحه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت صبح امروز دوشنبه (سوم شهریور ۱۴۰۴) و در آغاز هفته دولت، پس از تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی (ره)، با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا، به مقام رفیع شهیدان شاخص انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادای احترام کردند.

رئیس جمهور و اعضای کابینه بر سر مزار شهدای ۷۲ تن و همچنین شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی و چمران حضور پیدا کردند و ضمن ادای احترام به قرائت فاتحه پرداختند.

همچنین پزشکیان و اعضای دولت همچنین با حضور در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا، به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر از جمله سپهبد شهید باقری و سرلشکر شهید حاجی‌زاده ادای احترام کردند.

کد خبر 6570105
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها