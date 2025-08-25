  1. ورزش
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

میزبانی فجر از گل گهر با VAR شد

با اعلام دبیر کارگروه VAR، دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی و گل گهر در لیگ برتر با حضور سیستم کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محسن حکیم دبیر کارگروه VAR در خصوص عدم برگزاری بازی مس رفسنجان با تراکتور تبریز با استفاده از سیستم تکنولوژی داور ویدئویی گفت: جلسه ویژه‌ای در هفته گذشته با مسئولان باشگاه و ورزشگاه این تیم گفتگو داشتیم اما متأسفانه زیرساخت‌های مرتبط با بخش کابل گذاری پخش زنده و استفاده از VAR فراهم نبود

وی ادامه داد: از این رو تصمیم گرفتیم سیستم VAR را با توجه به آمادگی اعلام شده از سوی مسئولان ورزشگاه پارس شیراز به آن محل منتقل کنیم تا میزبانی فجر در شیراز با این تکنولوژی همراه باشد.

رئیس دپارتمان VAR یادآور شد: البته موضوع فراهم شدن وضعیت جهت استقرار VAR در رفسنجان را باز هم پیگیری کردیم و به محض مساعد شدن، خواهیم توانست آنجا نیز از این سیستم استفاده کنیم. به همین خاطر یک دیدار بدون VAR است و بقیه بازی‌ها به طور کامل با استفاده از این سیستم برگزار می‌شود.

