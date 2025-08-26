به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فصل بیست و پنجم، امروز (سه‌شنبه ۴ شهریور) پنج دیدار برگزار خواهد شد که در مهم‌ترین بازی، استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان ذوب‌آهن خواهد بود. این دیدار نخستین میزبانی شاگردان ریکاردو ساپینتو در فصل جدید است.

مس رفسنجان - تراکتور

دو تیم مس رفسنجان و تراکتور در هفته نخست برابر حریفان خود شکست خوردند. مس با وجود برتری ۲-۰ مقابل خیبر، در نهایت ۳-۲ بازنده شد و تراکتور نیز در تبریز با یک گل مغلوب استقلال شد.

در ۱۰ تقابل گذشته این دو تیم، هر کدام چهار بار پیروز شده‌اند و دو بازی هم مساوی به پایان رسیده است.

نکته مهم هفته گذشته فسخ قرارداد چند بازیکن مس بود که باشگاه اعلام کرد با نظر رسول خطیبی، سرمربی تیم انجام شده است. تراکتور نیز برای تقویت ترکیب خود «رِگی لوشکیا» هافبک هجومی آلبانیایی را جذب کرد.

* زمان و مکان: ساعت ۱۹، ورزشگاه شهدای مس – داور: حسین زمانی

استقلال - ذوب‌آهن

تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود از فصل جدید لیگ برتر مقابل ذوب‌آهن قرار خواهد گرفت. آبی‌پوشان که هفته نخست را با برد پشت سر گذاشتند، به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی هستند؛ در حالی که ذوب‌آهنِ قاسم حدادی‌فر پس از شکست برابر پیکان، برای جبران ناکامی هفته اول پا به میدان می‌گذارد.

دو تیم تاکنون ۷۹ بار به صورت رسمی با هم روبه‌رو شده‌اند که در این میان، استقلال با ۳۷ پیروزی دست برتر را داشته، ذوب‌آهن ۲۱ بار برنده بوده و ۲۱ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. در این رقابت‌ها استقلال ۱۰۶ گل زده و ذوبی‌ها ۷۹ بار موفق به گلزنی شده‌اند. اگر آمار تنها دیدارهای لیگ برتر در نظر گرفته شود، استقلال با ۱۸ برد، اندکی برتری نسبت به ۱۳ برد ذوب‌آهن دارد و ۱۷ مسابقه نیز مساوی شده است. در پنج تقابل اخیر دو تیم نیز سهم استقلال دو برد، ذوب‌آهن یک برد و دو بازی دیگر بدون برنده بوده است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در هر دو تقابل قبلی خود برابر ذوب‌آهن پیروز شده و حالا به دنبال تداوم این روند است. در مقابل، قاسم حدادی‌فر که دوران بازیگری پرباری در ذوب‌آهن داشته، ۲۷ بار به عنوان بازیکن مقابل استقلال قرار گرفته و در این بازی‌ها ۹ برد، ۹ تساوی و ۹ شکست را تجربه کرده و حتی دو بار هم دروازه استقلال را باز کرده است. در مجموع ۱۰ دیدار اخیر دو تیم نیز استقلال شش بار پیروز شده، دو بازی مساوی بوده و دو بار هم ذوبی‌ها به برتری رسیده‌اند.

* زمان و مکان: ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه شهدای شهر قدس – داور: سیدرضا مهدوی

شمس‌آذر - چادرملو

شمس‌آذر در حالی میزبان چادرملو است که هفته گذشته برابر استقلال خوزستان به تساوی رسید و با امتیاز منفی ۲ در جدول قرار دارد. این تیم امروز به دنبال کسب اولین برد خود است.

چادرملو تاکنون موفق به شکست شمس‌آذر نشده؛ در ۴ تقابل گذشته، دو پیروزی سهم شمس‌آذر بوده و دو بازی مساوی شده است.

* زمان و مکان: ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین – داور: مرتضی منصوریان

فجرسپاسی - گل‌گهر

فجرسپاسی که پس از چند سال دوری دوباره به لیگ برتر بازگشته، در اولین میزبانی خود در ورزشگاه پارس شیراز مقابل گل‌گهر قرار می‌گیرد. در این مسابقه برای نخستین بار از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) در شیراز استفاده خواهد شد.

گل‌گهر در هفته نخست با یک گل آلومینیوم را شکست داد. فجر هم برابر پرسپولیس تا دقایق پایانی پیش بود اما در نهایت به تساوی رضایت داد.

دو تیم تاکنون هفت بار به مصاف هم رفته‌اند؛ ۵ برد سهم گل‌گهر و دو بازی مساوی بوده است. فجر هنوز مقابل گل‌گهر پیروز نشده است.

* زمان و مکان: ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه پارس شیراز – داور: کوپال ناظمی

فولاد - ملوان

فولاد و ملوان در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که شاگردان یحیی گل‌محمدی به دنبال نخستین برد فصل هستند. در سوی دیگر، ملوان با هدایت مازیار زارع به دنبال کسب امتیاز از یک بازی سخت خارج از خانه است.

در ۱۰ تقابل گذشته، فولاد ۴ بار پیروز شده، ملوان ۳ برد داشته و ۳ بازی هم مساوی شده است.

* زمان و مکان: ساعت ۲۱، ورزشگاه شهدای فولاد – داور: حسن اکرمی

نتایج دیدارهای روز گذشته

* پیکان یک– استقلال خوزستان یک

* آلومینیوم اراک صفر – خیبر خرم‌آباد یک

* سپاهان صفر – پرسپولیس یک

برنامه دیدارهای امروز لیگ برتر فوتبال

* مس رفسنجان - تراکتور

* استقلال - ذوب آهن

* شمس آذر - چادرملو

* فجرسپاسی - گل گهر

* فولاد - ملوان