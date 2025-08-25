به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه گروه هنری آیتیست، مراسم رونمایی از کتاب عکس دوزبانه فارسی و انگلیسی «تالاب هورالعظیم؛ طبیعت، انسان، صنعت» اثر پوریا قلیچخانی، همزمان با افتتاح نمایشگاهی از عکسهای همین مجموعه، روز چهارشنبه ۵ شهریور، ساعت ۱۸ در خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار میشود.
پوریا قلیچخانی کارشناس ارشد تنوع زیستی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن عکاسان ایران است که سالهاست رویکرد «تلفیق هنر و محیط زیست» را در آثار خود دنبال میکند. او در این کتاب نیز همین رویکرد را برای به تصویر کشیدن یکی از مهمترین تالابهای ایران به کار گرفته است.
این کتاب نفیس ۴۴۴ صفحهای، که برای اولین بار با چنین رویکرد جامعی به تالاب هورالعظیم میپردازد، توسط انتشارات گویا به چاپ رسیده است.
این اثر حاصل یک سال و نیم کار مستمر از مرحله پیشتولید تا انتشار است که شامل پژوهشهای میدانی و سفرهای متعدد عکاس به منطقه، از جمله به بخش عراقی تالاب، میشود. قلیچخانی در این مجموعه با نگاهی عمیق، سه جنبه کلیدی این زیستبوم منحصربهفرد را به تصویر کشیده است: تنوع زیستی، فرهنگ جامعه تالاب نشین و تأثیرات حضور صنعت.
پوریا قلیچخانی، عکاس و مؤلف کتاب، درباره انگیزه خود گفته است: برای من، روح هورالعظیم در دستان پینهبسته ماهیگیران و چهره نجیب مردمانش جریان دارد. داستان این تالاب، داستان پیوند عمیق و باستانی انسان و طبیعت است؛ پیوندی که امروز با چالشهای مدرن صنعتی روبهرو شده است. من تلاش کردم راوی این ارتباط باشم؛ راوی فرهنگی که با نبض آب و نیزار میتپد و برای بقای خود در دنیای جدید تلاش میکند. اگر هورالعظیم را از دست بدهیم، تنها یک زیستبوم را از دست ندادهایم، بلکه بخشی از هویت و داستان انسانی خود را نیز به فراموشی سپردهایم. ما در یک نقطه عطف تاریخی برای آینده هورالعظیم ایستادهایم.
همزمان با رونمایی از کتاب، نمایشگاه عکسی شامل ۲۶ اثر منتخب از این مجموعه به کیوریتوری آیناز زارعی در گالری گویا افتتاح خواهد شد.
