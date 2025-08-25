به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانههای گروهی با اشاره به طرحهای هفته دولت، بیان کرد: طی این هفته، طرحهایی در حوزههای کشاورزی، آموزشی، فناوری و صنعت که با سرمایهگذاری ۶۳۰ میلیارد تومانی دولتی و ۱۹۷ میلیارد تومانی بخش خصوصی اجرا شدهاند، افتتاح میشود.
وی از بهرهبرداری از گلخانه مکانیزه سبزیجات و صیفیجات با اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد و افزود: همچنین یک مدرسه ۶ کلاسه در حاجیآباد با ۱۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری و مشارکت خیرین افتتاح میشود.
فرماندار بیرجند به افتتاح یک طرح کلیدی در شهرک صنعتی با سرمایهگذاری ۷۲ میلیارد تومانی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این طرح در زمینه تولید تجهیزات سختافزاری و آیتی رایانه فعالیت میکند.
ناصری ادامه داد: این واحد با استفاده از یک فضای بلااستفاده و سوله قدیمی راهاندازی شده و با توجه به اقلیم منطقه و نیاز به صنایع کمآببر، بازار خوبی پیدا کرده است.
ناصری ورود به حوزههای آیتی با تکنولوژی بالا و بازار جهانی را از اولویتهای بیرجند برشمرد و افزود: هدف نهایی این برنامهها، توسعه فضای کسبوکار در شهرستان است که رویکرد اشتغالزایی بهویژه در یک سال گذشته به شدت دنبال شده و نتیجه آن کسب پایینترین نرخ بیکاری در کشور برای بیرجند بوده است.
ناصری با بیان موفقیت طرحهای گردشگری و روابط خارجی در یک دهه گذشته، بر تلاش برای توسعه این بخش از طریق بهبود حملونقل ریلی و هوایی تأکید کرد و گفت: بیرجند همچنان نیازمند کمک خیرین در حوزه توسعه فضاهای آموزشی است. به طوری که پس از شش و نیم سال کار و بهرهبرداری از مدارس جدید، هنوز با کمبود ۴۰۰ کلاس درس مواجه است که نشاندهنده نیاز شدید استان، بهویژه بیرجند و حاشیههای شهر، به فضاهای آموزشی بیشتر است
