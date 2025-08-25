کاراته کاهای رده سنی پایه در انتظار دعوت نامه چین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال جهان طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی کشورمان در هر سه رده سنی و دو بخش کاتا و کومیته در این مسابقات به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

مرحله پایانی اردوی آماده سازی این تیم از امروز زیر نظر کادر فنی آغاز می‌شود. این در حالیست که تاکنون دعوت نامه حضور در این رقابت‌ها از سوی کشور میزبان برای نمایندگان کشورمان صادر نشده است. با توجه به آنکه سفارت چین در تهران فقط روادید دانشجویی صادر می‌کند، مشکلات برای اعزام کاراته کاهای کشورمان دو چندان افزایش یافته است.

مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم‌های ملی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: کلیه امور لازم جهت اخذ روادید از جمله تهیه مدارک و فرم‌های مربوطه آماده شده است. طی امروز فردا دعوت از سوی چین برای تیم کشورمان صادر خواهد شد و با مراجعه به سفارت چین روادید را دریافت خواهیم کرد.

وی در مورد تعطیلی بخش کنسولی سفارت چین در تهران گفت: این بخش تنها در مورد روادید دانشجویی فعال است و با مواردی چون شرایط تیم ما نیز همکاری خواهد شد تا بدون دغدغه نمایندگان کشورمان راهی محل برگزاری رقابت‌ها شوند.

فرید خمامی در پایان عنوان داشت: جای نگرانی نیست، هتل و بلیط هم تهیه شده، چون تعداد نفرات اعزامی تیم ما زیاد هست، در این خصوص کمی تأخیر به وجود آمد، من چند ساعت پیگیر کار بودم، اعلام شده هنوز دعوت نامه‌ها نرسیده، به محض انجام کار برنامه سفر را اعلام خواهیم کرد.