به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اصفهان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید برگزار شد، با بیان اینکه اصفهان در کنار جایگاه ممتاز فرهنگی و ایثارگری، همچنان با محرومیت‌ها و بی‌مهری‌های جدی روبه‌روست، از دولت خواست نگاه ویژه‌ای به این استان داشته باشد.

استاندار اصفهان ضمن تجلیل از خانواده‌های شاهد و ایثارگر، ضرورت رسیدگی فوری به امور درمانی و رفاهی آنان را یادآور شد و تجهیز مراکز توانبخشی، تقویت بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و تأمین پوشش بیمه‌ای و پشتیبانی حقوقی را از اولویت‌ها دانست. او ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای فرزندان ایثارگران در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را نیاز اساسی اعلام کرد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مکمل این اقدامات دانست.

جمالی‌نژاد یادآور شد که استان اصفهان پس از تهران بیشترین شمار شهدا را دارد؛ از شهدای دفاع مقدس تا مدافعان حرم و امنیت در نبرد دوازده‌روزه اخیر که بسیاری از آنها اصالتاً اصفهانی بودند. او با انتقاد از تعطیلی تدریجی پایگاه‌های فرهنگی در شهرهایی مانند نجف‌آباد و خمینی‌شهر، خواستار ساماندهی فوری این مراکز شد.

وی اصفهان را حتی با وجود پارادوکسی از «پیشگامی» و «فقر فرهنگی» پایتخت فرهنگی کشور خواند و با یادآوری انتخاب شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در ۲۰۰۶، بر ضرورت مقابله ملی با روند اسلام‌ستیزی تأکید کرد.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش بحران آب را معضل بزرگ دیگر اصفهان دانست و گفت که برخلاف استان‌های شمالی و کوهستانی، این منطقه مرکزی با کمبود شدید منابع آب روبه‌روست. او افزود که موانع نامرئی بسیاری مانع پیشبرد پروژه‌های اساسی هستند و ادامه این روند، کار برای مدیریت استان را بسیار دشوار می‌کند.

جمالی‌نژاد در پایان با نقل قولی از شهید بهشتی – «اگر اصفهان عطسه کند، کشور سرما می‌خورد» – هشدار داد که آسیب به اصفهان، تأثیری ملی خواهد داشت و بر همین اساس از دولت خواست کمک‌های خود را به این استان به‌طور ویژه در نظر بگیرد.