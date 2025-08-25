اختلال پیش آمده در اپلیکیشن برق من رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن برق من که برای خاموشیهای برنامه ریزی شده طراحی شده بود نزدیک به یک هفته است که اعلام خاموشیها مطابق برنامه زمانبدی شده نیست و امروز هم کاربران امکان دسترسی به به این سامانه را ندارند اما پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد که توانیر در حال رفع اختلال به وجود آمده است و این سامانه به زودی در دسترس مشترکان قرار میگیرد.
