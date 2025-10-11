  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

اکبری فضلی: وام ۴۰۰ میلیونی فرصت طلایی برای ساخت مسکن روستایی است

اهواز - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: وام ۴۰۰ میلیون تومانی با تنفس یک ساله فرصت طلایی برای ساخت مسکن روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست با مسئولان استانی، جزئیات تسهیلات جدید مسکن روستایی را اعلام کرد و گفت: مردم می‌توانند برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و سه سال دوره تنفس، به دفاتر بنیاد مسکن در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی افزود: پس از اتمام ساخت مسکن، مراحل نظارت، تحویل سند و بس‌سازی معابر نیز توسط بنیاد انجام خواهد شد.

اکبری فضلی در ادامه به اقدامات عمرانی بنیاد اشاره کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته، عملیات آسفالت حدود ۱۰ میلیون مترمربع از معابر روستایی استان انجام شده است.

وی از صدور پنج هزار جلد سند تک‌برگ در سال جاری با همکاری اداره ثبت اسناد خبر داد و پیش‌بینی کرد: تا پایان سال، پنج هزار سند دیگر نیز صادر خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی استانداری برای اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستایی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده و عملیات اجرایی به‌زودی آغاز خواهد شد.

