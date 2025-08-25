واگذاری واحدهای مسکن محرومان در سنندج همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سنندج بعدازظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این واحد مسکونی گفت: همزمان با هفته دولت، نخستین واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در روستای قلیان بخش مرکزی سنندج به بهره‌برداری رسید.

غریب سجادی بیان کرد: آغاز هفته دولت با واگذاری مسکن به اقشار محروم نشان می‌دهد که دولت در کنار مردم قرار دارد و امیدواریم با تداوم این اقدامات بخشی از مشکلات اقشار ضعیف جامعه برطرف شود.

وی افزود: این پروژه اگرچه در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد اما با رفع یک مشکل اساسی می‌تواند گامی بزرگ در زندگی یک خانواده باشد.

وی تصریح کرد: این واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ ساله بنیاد مسکن، ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد، ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز مشارکت بسیج سازندگی احداث شده است.

در ادامه مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به برنامه‌های این نهاد در هفته دولت گفت: در این ایام ۵۵ واحد مسکن روستایی در استان آماده بهره‌برداری و تحویل به مددجویان است.

رضا طوسی افزود: این واحدها در قالب تفاهم‌نامه کمیته امداد با بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، فرمانداری‌ها و بسیج سازندگی ساخته شده و برای احداث هر واحد به طور میانگین بیش از ۶۰۸ میلیون تومان هزینه شده است.