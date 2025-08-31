به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از این واحد مسکونی که در روستای «لیلیتن» از توابع بخش امام حسن انجام شد، با حضور فرماندار، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار امام حسن، تعدادی از مدیران ادارات، شورا و دهیار روستا برگزار شد.

فرماندار دیلم ظهر یکشنبه در این آئین با اشاره به اینکه واگذاری مسکن به اقشار محروم، نشان‌دهنده همراهی دولت با مردم است، اظهار داشت: امیدواریم با تداوم این اقدامات، بخشی از مشکلات اقشار ضعیف جامعه برطرف شود.

کاظمی با تشریح منابع مالی احداث این مسکن گفت: این واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان احداث شده که شامل ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۴ درصدی و ۲۰ ساله بنیاد مسکن، ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از حساب ۱۰۰ امام، ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت بوده است.

وی افزود: این پروژه اگرچه در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، اما با رفع یک مشکل اساسی می‌تواند گامی بزرگ در زندگی یک خانواده باشد.

فرماندار دیلم خاطرنشان کرد: این واحدها در قالب تفاهم‌نامه مشترک میان کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده و برای احداث هر واحد به طور میانگین بیش از ۶۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.