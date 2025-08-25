به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی روز دوشنبه در بازدید از نگارخانه معین‌الکتاب زرین‌شهر از توابع شهرستان لنجان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های برجسته صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در لنجان، این حوزه می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد و فرهنگ این شهرستان ایفا کند.

وی با تأکید بر سیاست‌های دولت چهاردهم در راستای توسعه اقتصاد هویت‌محور و منطقه‌ای، افزود: برنامه دولت، توجه به اقتصاد بومی و هویت‌محور است. متولیان و فعالان شهری در سطح استان و کشور باید با همکاری یکدیگر، به توسعه این اقتصاد کمک کنند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این منطقه باشیم.

جلالی با اشاره به تنوع گسترده صنایع‌دستی در شهرستان لنجان، نقش زنان در این حوزه را ستود و گفت: خوشبختانه زنان سهم قابل‌توجهی در تولیدات صنایع‌دستی این منطقه دارند. بسیاری از تولیدکنندگان این آثار از جامعه زنان هستند و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق تولید با هویت زن و زندگی است.

وی اضافه کرد: این جریان تولید، نویدبخش آن است که ما نه‌تنها مصرف‌کننده نیستیم، بلکه تولیدکننده‌ایم و این خلاقیت می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه به برنامه‌های حمایتی این معاونت اشاره کرد و گفت: حمایت‌های ما در چهار سطح اجرایی خواهد شد.

جلالی افزود: در مرحله اول، حمایت گفتمانی است که با تغییر رویکرد می‌توانیم از صنایع‌دستی به‌عنوان هنر هویت‌محور در تمام جلوه‌های حکمرانی از جمله مبلمان شهری، مد و لباس، معماری، غذا و سبک زندگی بهره ببریم. مرحله دوم، حمایت قضائی و قانونی است که با تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با توسعه صنایع‌دستی و هنرمندان این حوزه دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله سوم، حمایت صنفی است که پیشنهاد تأسیس یک جامعه تخصصی برای هنرمندان صنایع‌دستی را ارائه کرده‌ایم تا با ایجاد سهام عام، منافع آن به کل منطقه برسد و از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه مرحله چهارم، حمایت تسهیلاتی و اعتباری است، ادامه داد: خوشبختانه با تصویب هیئت وزیران، سقف و سهم منابع مالی اشتغال خانگی مرتبط با صنایع‌دستی افزایش یافته و امیدواریم در بودجه سال آینده به‌صورت کامل دیده شود.

به گفته جلالی، این تسهیلات کم‌بهره به هنرمندان، تشکل‌ها، جوامع حرفه‌ای و شخصیت‌های حقوقی ارائه خواهد شد تا از فردیت به سوی توسعه اجتماعی حرکت شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی لنجان و تبدیل آن به یک موتور محرکه اقتصادی و فرهنگی در منطقه کمک کند.