ایران با بیشترین کاراته روی تاتامی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال آسیا 14 شهریور به میزبانی چین آغاز خواهد شد. بر اساس اطلاعات ثبت شده روی سایت مسابقات ۴۹۰ کاراته کا از ۲۹ کشور به مدت سه روز در ۳۸ دسته کاتا و کومیته به رقابت خواهند پرداخت.

وزن ۵۷- کیلوگرم نوجوانان و ۶۷- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال در گروه پسران با ۱۸ کاراته بیشترین شرکت کننده را دارند. وزن ۶۸+ کیلوگرم دختران در رده سنی زیر ۲۱ سال نیز با ۷ کاراته کا کمترین شرکت کننده را دارد.

در میان ۲۹ کشور حاضر در این دوره از مسابقات ایران با ۴۳ ورزشکار بیشترین نماینده را دارد. چین میزبان با ۴۰، چین تایپه با ۳۸، قزاقستان با ۳۶ و عربستان با ۳۴ کاراته در رتبه‌های بعدی بیشترین شرکت کننده می‌باشند.

نکته جالب اینکه عربستان در حالی با سه مربی راهی چین می‌شود که یکی از تیم‌های پرجمعیت را در این دوره دارد. کشورهای چین، ایران و قزاقستان با ۷ مربی بیشترین نماینده را دارند. ضمن اینکه هنگ کنگ با هدایت سعید حسنی پور و ۵ مربی وارداین رقابت‌ها خواهد شد.

چین، قزاقستان، عربستان و ایران نیز با ۸ مقام رسمی، بیشترین همراه را دارند. سرپرستی تیم در این دوره با وجود همراهی مسعود رهنما، برعهده محسن عاشوری است. نام مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم‌های ملی، وحید مؤمنی دبیر فدراسیون، فاطمه پورزمان نایب رئیس فدراسیون به همراه سه فرد دیگر در اسامی ثبت شده از سوی کشورمان در این بخش دیده می‌شود. اینکه آیا همه این نفرات اعزام خواهند شد یا خیر مشخص نیست.

البته تیم ملی کشورمان تا کنون روادید سفر به چین را دریافت نکرده و مسئولان فدراسیون در انتظار صدور دعوت نامه از سوی میزبان می‌باشند.