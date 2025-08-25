  1. استانها
محکومیت ۸.۶ میلیارد ریالی برای متخلف قاچاق دارو در کرج

کرج-مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از تعیین جریمه میلیونی برای فردی که در پرونده قاچاق دارو متهم شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، در خصوص یک پرونده مهم قاچاق دارو اظهار داشت: این پرونده که به ارزش چهار میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه‌ای جدی برای متخلف در پی داشت با بررسی مدارک موجود و عدم ثبت دارو در سامانه ردیابی و کنترل اصالت، شعبه رسیدگی‌کننده، اتهام قاچاق را محرز دانسته و علاوه بر ضبط داروهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این تخلف به لطف نظارت‌های دقیق معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کشف شد. در جریان بازرسی از یک داروخانه و در بررسی سامانه ردیابی، اطلاعات نادرست مرتبط با این داروها مشخص و موضوع برای پیگیری به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

