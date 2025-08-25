محکومیت ۸.۶ میلیارد ریالی برای متخلف قاچاق دارو در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، در خصوص یک پرونده مهم قاچاق دارو اظهار داشت: این پرونده که به ارزش چهار میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه‌ای جدی برای متخلف در پی داشت با بررسی مدارک موجود و عدم ثبت دارو در سامانه ردیابی و کنترل اصالت، شعبه رسیدگی‌کننده، اتهام قاچاق را محرز دانسته و علاوه بر ضبط داروهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این تخلف به لطف نظارت‌های دقیق معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کشف شد. در جریان بازرسی از یک داروخانه و در بررسی سامانه ردیابی، اطلاعات نادرست مرتبط با این داروها مشخص و موضوع برای پیگیری به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.