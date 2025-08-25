خبرنگاران نقش کلیدی در هدایت مردم به سوی اهداف نظام و اسلام دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت روز خبرنگار با حضور سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع)، سردار مهدی کبیری‌پور، جانشین فرمانده سپاه استان، حجت‌الاسلام حسین دشتی، مسئول نمایندگی ولی فقیه، امیرمحمد نیک‌آمال مسئول خبرگزاری بسیج کشور و جمعی از اصحاب رسانه ظهر دوشنبه در تالار نخلستان سپاه استان برگزار شد.

سردار محمدرضا موحد در این مراسم با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه خبر و رسانه، نقش خبرنگاران را در هدایت افکار عمومی و انعکاس صحیح اخبار بسیار حیاتی توصیف کرد. وی اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس دقیق و درست اخبار می‌توانند همواره در مسیر راستین انقلاب اسلامی گام بردارند و خدمات نظام و سپاه را به درستی به مردم منتقل کنند.

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم همچنین از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم قدردانی و تأکید کرد: تعهد، دقت و مسئولیت‌پذیری در انتشار اخبار، نقشی کلیدی در تقویت امید و روشنگری جامعه دارد و خبرنگاران با رعایت این اصول می‌توانند رسالت مهم خود را به بهترین شکل انجام دهند.

سردار مهدی کبیری‌پور، جانشین فرمانده سپاه استان قم نیز ضمن تبریک روز خبرنگار، به اهمیت تخصص و تعهد در حرفه خبرنگاری اشاره کرد و گفت: تکنیک و دانش خبرنگاری اهمیت زیادی دارد، اما رعایت تعهد انقلابی نباید فراموش شود. خبرنگاران باید ضمن بهره‌گیری از تخصص، رسالت اجتماعی و انقلابی خود را فراموش نکنند.

وی افزود: دغدغه اصلی خبرنگاران پوشش دقیق رویدادهای مهم و ایفای مسئولیت اجتماعی است و امیدآفرینی و روشنگری از مهم‌ترین وظایف آنان در جامعه محسوب می‌شود.

سرهنگ دوم پاسدار حسین وجدانی، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان، نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، از آمادگی خبرگزاری بسیج استان برای تعامل و همکاری با سایر رسانه‌ها خبر داد و گفت: بخش‌هایی از خبرگزاری بسیج به انتشار اخبار مرتبط با همکاری رسانه‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.

وجدانی تاکید کرد: یک خبرنگار باید در فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای خود به دنبال شناسایی مشکلات جامعه و ارائه راهکارهای عملی باشد. تغییر نگاه و رفتار جامعه از اهداف اصلی فعالیت رسانه‌ای حرفه‌ای است.