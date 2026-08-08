به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که به همت صدا و سیمای مرکز کردستان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه استان اظهار کرد: خبرنگاران در ایام جنگ و در جریان برگزاری مراسم مختلف، حضوری فعال و اثرگذار داشتند و پوشش رویدادها در شهرستانهای مختلف با تلاش شبانهروزی آنان انجام شد.
وی با اشاره به حضور خبرنگاران در شهرهای مختلف استان افزود: در بسیاری از برنامهها، خبرنگاران و عوامل رسانهای از یک شهرستان به شهرستان دیگر میرفتند و بدون وقفه به انعکاس اخبار و رویدادها میپرداختند که این تلاشها شایسته تقدیر است.
نماینده ولیفقیه در کردستان با بیان اینکه خبرنگاری حرفهای همراه با مشقت و سختی است، عنوان کرد: خبرنگار باید فردی پرتلاش و جهادگر باشد و برای رسیدن به یک خبر و انعکاس درست آن، مسیرهای مختلف را طی کند و در میدان حضور داشته باشد.
وی تعهد و ازخودگذشتگی را از دیگر ویژگیهای خبرنگار دانست و ادامه داد: خبرنگاری که به دنبال عافیتطلبی باشد، نمیتواند خبر ناب و اثرگذار تهیه و ارائه کند؛ چراکه بخش مهمی از این حرفه به حضور در میدان، صبر و تحمل سختیها وابسته است.
نماینده ولیفقیه در کردستان در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش دانش و دقت رسانهای تصریح کرد: خبرنگار باید در حوزهای که فعالیت میکند، مطالعه کافی داشته باشد و سخنی که بیان یا خبری که منتشر میکند، دقیق و مستند باشد.
وی پرهیز از سیاهنمایی و خودتحقیری را از دیگر الزامات فعالیت رسانهای دانست و گفت: نباید داشتهها، ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای کشور را نادیده گرفت و جامعه را به گونهای روایت کرد که گویی هیچ نقطه قوتی وجود ندارد.
حجتالاسلام پورذهبی با تأکید بر اینکه خبرنگار باید منعکسکننده واقعیت باشد، افزود: رسالت رسانه تنها افشاگری نیست، بلکه خبرنگار باید با روشنگری به مردم در شناخت درست مسائل کمک کند. روشنگری با آبروریزی و تخریب افراد تفاوت دارد و باید این مرز در فعالیت رسانهای رعایت شود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه خبرنگاران در آثار سینمایی جهان اظهار کرد: در بسیاری از فیلمهای ساختهشده در کشورهای مختلف، شخصیت خبرنگار به عنوان فردی شجاع، حقیقتجو و پیگیر مسائل جامعه به تصویر کشیده شده است و این موضوع نشاندهنده اهمیت حرفه خبرنگاری در عرصه عمومی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان بار دیگر از تلاش شبانهروزی خبرنگاران، عکاسان، گزارشگران، گویندگان و عوامل رسانهای استان قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از روایت رویدادهای استان مرهون تلاش همین عزیزانی است که گاه تا پاسی از شب و در شرایط دشوار در میدان حضور دارند.
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