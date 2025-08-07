برگزاری آیین بزرگداشت روزخبرنگار در زاهدان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در عصر حاضر که جنگ رسانهای به یکی از مهمترین عرصههای نبرد با دشمنان تبدیل شده است، نقش خبرنگاران و فعالان رسانهای بیش از پیش حائز اهمیت است. دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانهای تلاش میکنند تا افکار عمومی را منحرف کرده و به اهداف شوم خود دست یابند. در چنین شرایطی، خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی و رسانهای، وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
استان سیستان و بلوچستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خود، همواره در کانون توجه دشمنان قرار داشته است. خبرنگاران این استان با وجود چالشها و تهدیدهای متعدد، با جهاد رسانهای خود، سعی در روشنگری و آگاهیبخشی به جامعه دارند. آنها با قلم و دوربین خود، حقیقت را به تصویر میکشند و در برابر جنگ روانی و رسانهای دشمن ایستادگی میکنند.
روز خبرنگار، فرصتی است برای تجلیل از این تلاشهای ارزشمند و یادآوری مسئولیت خطیری که بر عهده فعالان رسانهای است. در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، بر لزوم تقویت وحدت و انسجام در عرصه رسانهای تأکید میشود تا بتوان در برابر توطئههای دشمن ایستاد و پیام انقلاب اسلامی را به جهانیان رساند.
برگزاری آئین بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران شهر زاهدان
به همین منظور، آئین گرامیداشت روز خبرنگار و مراسم تجلیل از خبرنگاران شهر زاهدان صبح پنجشنبه به مناسبت روز خبرنگار و به همت سازمان بسیج رسانه سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان با حضور جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانههای رسمی مکتوب و تصویری از جمله خبرگزاریها، روزنامهها، هفته نامهها، ماه نامهها و فصل نامهها برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مسئول بسیج رسانه سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، به ویژه شهدای خبرنگار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از تلاشهای ارزشمند خبرنگاران در ایام این جنگ تقدیر کرد و نقش خبرنگاران را در جریانسازی و خنثیسازی توطئههای رسانهای دشمن، حیاتی و تأثیرگذار دانست.
مصطفی دشتیزاده در ادامه به محورهای جشنواره ابوذر اشاره کرد و بیان داشت: وحدت، اربعین زوار پاکستانی و امنیت مردمپایه، از جمله محورهایی هستند که به صورت بومی برای استان سیستان و بلوچستان در این جشنواره تعریف شدهاند. این محورها توسط شورای سیاستگذاری بسیج رسانه استان پیشنهاد و تأیید شدهاند.
وی در پایان از همه خبرنگاران و فعالان رسانهای استان دعوت کرد تا با مشارکت فعال در این جشنواره، به ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و امنیت ملی بپردازند.
خبرنگاری یک مسئولیت اجتماعی و رسالت تاریخی است
در ادامه این مراسم فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، با تجلیل از مقام والای شهدای رسانه، به ویژه شهید محمود صارمی، بر اهمیت نقش خبرنگاران در جامعه تأکید کرد و خبرنگاری را نه تنها یک شغل، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و رسالت تاریخی دانست که نیازمند علم، تعهد، توکل و تلاش مستمر است.
سردار احمد شفاهی، با اشاره به نقش کلیدی خبرنگاران در جنگ تحمیلی اخیر و دفاع مقدس، بیان کرد: رشادتها و مجاهدتهای خبرنگاران در خنثیسازی عملیات روانی دشمن و زمینگیر کردن آن مؤثر بوده است زیرا کلمات و تصاویر، یکی از سلاحهای برندهی ما هستند که دشمن را به زانو درآوردهاند. علی رغم اینکه دشمن همواره سعی در خاموش کردن این صدا دارد.
لزوم تخصص، اخلاق حرفهای و تعهد در خبرنگاری
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان همچنین بر لزوم تخصص، اخلاق حرفهای و تعهد در خبرنگاری تأکید کرد و از برخی افراد که بدون تخصص و تنها با راهاندازی یک کانال یا سایت خود را خبرنگار مینامند، انتقاد کرد و خبرنگار واقعی را کسی دانست که اهل مجاهدت، دغدغهمند و جریانساز در جامعه است.
شفاهی با اشاره به جنگ ترکیبی تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد: دشمن اهدافی چون نابودی توان هستهای ایران و براندازی نظام اسلامی را دنبال میکرد، اما هیچکدام از این اهداف محقق نشد. این موفقیت نتیجه تلاش همدلانه مسئولین، نیروهای مسلح و رسانههای متعهد تحت زعامت مقام معظم رهبری بود.
وی در پایان از همه خبرنگاران متعهد استان قدردانی کرد و بر استمرار تلاشها در مسیر آگاهیبخشی، دفاع از حقیقت و تبیین دستاوردهای نظام تأکید کرد.
در پایان این برنامه، از تمامی مدیران رسانهها و خبرنگاران حاضر در برنامه تقدیر شد.
