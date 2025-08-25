محسن پدرام فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد از موارد حیوانگزیدگی مربوط به گزش سگها بوده که از این میان، نزدیک به یکسوم موارد به سگهای بلاصاحب اختصاص دارد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد، افراد حیوانگزیده با تأخیر به مراکز درمانی مراجعه میکنند که این امر میتواند سلامت آنان را بهشدت تهدید کند.
پدرامفر یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ نیز بالغ بر دو هزار مورد حیوانگزیدگی در دزفول ثبت و گزارش شده است.
مسئول واحد بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت دزفول بیان کرد: مرکز مراقبت و پیشگیری از هاری شهرستان دزفول تحت مدیریت مرکز بهداشت دزفول در بخش اورژانس بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) مستقر بوده و بهصورت ۲۴ ساعته خدمات تخصصی شامل شستوشوی محل زخم، واکسیناسیون و تزریق سرم اختصاصی پیشگیری از هاری را به مراجعهکنندگان ارائه میدهد.
پدرام فر هشدار داد: ضروری است مردم از نزدیک شدن به سگهای ولگرد و بدون صاحب و همچنین از غذا دادن به این حیوانات خودداری کنند.
وی گفت: هرگونه حیوانگزیدگی، چه توسط حیوانات اهلی و چه حیوانات وحشی، حتی اگر حیوان دارای قلاده و سابقه واکسیناسیون کامل باشد، باید بهعنوان مظنون به هاری تلقی گردد و فرد حیوانگزیده فوراً تحت اقدامات پیشگیری و درمان قرار گیرد.
مسئول واحد بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: در صورت وقوع حیوانگزیدگی، ضروری است فرد در کوتاهترین زمان ممکن به مرکز مراقبت و پیشگیری از هاری مراجعه کند تا اقدامات واکسیناسیون و پیشگیری از بروز بیماری برای وی انجام شود.
