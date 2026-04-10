ثبت ۳۲ مورد حیوان‌ گزیدگی در بیجار طی ایام نوروز

افشین جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد چشمگیر موارد حیوان‌گزیدگی در تعطیلات نوروز اظهار کرد: این روند «زنگ خطری برای سلامت عمومی» به شمار می‌رود.

وی افزود: بیشتر این موارد در میان مهمانان نوروزی و به دلیل تماس و بازی با حیوانات ولگرد و حتی حیوانات خانگی رخ داده است.

جمشیدی افزود: بخش قابل‌توجهی از مردم هنوز نسبت به خطرات گزش حیوانات آگاهی کافی ندارند و برخورد بدون احتیاط با حیوانات بلاصاحب می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی مستمر می‌تواند نقش مهمی در کاهش موارد گزش داشته باشد.

رئیس مرکز بهداشت بیجار در ادامه با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته مرکز درمان هاری گفت: واکسن و ایمنوگلوبولین مورد نیاز افراد حیوان‌گزیده با وجود هزینه بسیار بالا، به موقع و به صورت رایگان برای گروه‌های هدف تأمین می‌شود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات بدون وقفه در این مرکز یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه بهداشت شهرستان است.

وی مهم‌ترین اقدام اولیه پس از حیوان‌گزیدگی را شست‌وشوی بلافاصله محل زخم با آب پرفشار و صابون به مدت ۲۰ دقیقه عنوان کرد و گفت: این کار ساده می‌تواند به شکل قابل‌توجهی خطر انتقال بیماری را کاهش دهد.

جمشیدی در پایان تاکید کرد: رعایت نکات احتیاطی، به‌ویژه خودداری از نزدیک شدن و غذا دادن به حیوانات بلاصاحب، ضروری است و آگاهی عمومی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این آمار داشته باشد.