محسن پدرام فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری آنفلوانزا اظهار کرد: در حال حاضر ویروس غالب آنفلوانزا از نوع H3N2 است که میتواند عوارض نامطلوب داشته باشد و در برخی موارد منجر به بستری شدن بیماران شود.
وی با بیان اینکه این واکسنها به منظور پیشگیری از بروز عوارض شدید بیماری آنفلوانزا به گروههای در معرض خطر شهرستان تزریق شده است، افزود: سالمندان، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به فشارخون بالا، دیابت، بیماریهای مزمن تنفسی و مادران باردار از جمله گروههایی هستند که در اولویت دریافت واکسن قرار داشتهاند.
پدرامفر تأکید کرد: تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دزفول آمادگی کامل برای تزریق رایگان واکسن آنفلوانزا را دارند و شهروندان واجد شرایط میتوانند برای دریافت این خدمت به مراکز مذکور مراجعه کنند.
مسئول واحد پیشگیری از بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت دزفول در پایان عنوان کرد: در کنار واکسیناسیون، رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و بسته، شستوشوی منظم دستها، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از ابتلاء به آنفلوانزا و کاهش انتشار بیماری در جامعه داشته است.
نظر شما