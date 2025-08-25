شکست زردها مقابل سرخپوشان در نیمه اول؛ سپاهان حمله کرد پرسپولیس گل زد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با تک گل میهمان همراه بود. علی علیپور (۴۴) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب سپاهان اصفهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکی پور، احسان حاج صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، جواد آقایی پور، محمد عسکری و کاوه رضایی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی نژاد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، امین کاظمیان، امید عالیشاه و علی علیپور.

شروع طوفانی میزبان و اشتباه کاپیتان پرسپولیس

سپاهان اصفهان با شروع بازی با سوت پیام حیدری مالکیت تمام و کمال توپ را در اختیار گرفت. حمله‌های پر دامنه سپاهان با ارسال‌های آنها در ۷ دقیقه ابتدایی باعث شد تا سپاهان سه بار صاحب کرنر شود. کرنرهای خطرناکی که احسان حاج صفی به خوبی ارسال کرد تا اینکه هادی محمدی در دقیقه ۶ صاحب موقعیت مسلم گلزنی شد اما ضربه سر او با بی دقتی به بیرون رفت.

حمله‌های سپاهان با تعداد نفرات بالا ادامه داشت تا اینکه امید عالیشاه روی ضد حمله سرعتی پرسپولیس که پیام نیازمند آن را طراحی کرد صاحب موقعیت گل شد اما نتوانست آن را تبدیل به گل کند تا دوباره حمله‌های سپاهان ادامه پیدا کند.

زردپوشان اصفهانی با تکرار موقعیت‌های گلزنی خود از جناحین بالاخره در دقیقه ۲۱ توسط محمد عسکری توانستند تیر دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورند تا اینگونه هیجان بازی به اوج خود برسد.

یک ضد حمله برای یک گل کافی بود اما بدون شک نیمه اول را باید به اسم سپاهان ثبت کرد. آنها در دقیقه ۳۹ بار دیگر روی ارسال کرنر حاج صفی توانستند صاحب موقعیت شوند اما ضربه سر محمد دانشگر را پیام نیازمند با مشت دفع کرد تا این توپ هم گل نشود.

سپاهان در ادامه باز هم با تعدد نفرات در یک سوم دفاعی میهمان تهرانی خود حضور داشت تا آنها در دقیقه ۴۴ روی ضد حمله برق آسایی که امید عالیشاه طراحی کرد غافلگیر شوند. کاپیتان پرسپولیس توپ را به علی علیپور رساند تا او در موقعیت تک به تک بتواند با فراری از مرکز زمین و حمل توپ فوق العاده خود، شوت تماشایی به گوشه دروازه سیدحسین حسینی بفرستد و این دروازه بان را مغلوب خود کند.

سپاهان پس از این گل سه موقعیت گلزنی دیگر هم داشت. آریا یوسفی با سانتر مواج خود کاوه رضایی و آقای پور را در آستانه دروازه صاحب موقعیت کرد اما آنها موفق نبودند. کاوه رضایی هم در آخرین ثانیه‌های بازی بار دیگر موقعیت پیدا کرد اما باز هم نتوانست قفل دروازه نیازمند را در نیمه اول باز کند تا همان یک گل روی ضد حمله سریع پرسپولیس در ۴۵ دقیقه ابتدایی کافی باشد.