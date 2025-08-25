احیای ۴۷ واحد تولیدی در خوزستان طی ۱۰ ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: دو شهید، الگوی مثال زدنی مدیران در تراز انقلاب اسلامی هستند که اگر خود را بر این مدار تعریف کنیم آنگاه سازمان‌های ما می‌تواند در مسیر بهره وری یعنی کارآمدی و اثربخشی بیشتر حرکت کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه هفته دولت به فرصتی تبدیل شده تا خدمات دولت خدمتگزار عنوان شود، به سمع و نظر کارفرمایان و ولی نعمتان دولت که مردم هستند رسانده و بازگو شود، گفت: همه ما خادم مردم هستیم و این سمت‌ها زمانی ارزشمند است که در جهت خدمت کردن به مردم به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم خوزستان شایسته ارائه بهترین و بالاترین سطح خدمات هستند، افزود: این مردم امتحان خود را پس داده‌اند، نجیب‌ترین و شریف‌ترین مردم روی زمین هستند البته حس برتری به دیگری نداریم زیرا همه ایرانی هستیم و به فرزندان این سرزمین و ایرانی بودن افتخار می‌کنیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: خوزستان در دامان ایران بزرگ، دارای ظرفیت‌های بسیاری است که اگر به کار گرفته شود می‌تواند خوزستان را در صدر بنشاند و قدرش دانسته شود.

موالی زاده با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی انجام داده است، تصریح کرد: رئیس جمهور ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری توانسته سکان مدیریت کشور را به دست بگیرد و در این مسیر حرکت کند؛ تک تک اعضای دولت تلاش کردند تا در این یکسال اتفاقات خوبی رقم زده شود که در خوزستان نیز اتفاقات قابل توجهی در دذ عرصه‌های مختلف رخ داده است.

وی تاکید کرد: انتظار ما از همه اشخاصی که در عرصه گفتار، نوشتار، آگاهی بخشی و روشنگری حرکت می‌کنند این است که نمودها را مطابق بودها سامان دهند.

استاندار خوزستان با اعلام اینکه یک سال گذشته در عرصه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات اتفاقات خوبی در خوزستان رقم خورده است، گفت: سال گذشته در بخش کشاورزی، رتبه نخست تولید گندم کشور را کسب کرده‌ایم و در حال حاضر حدود ۱.۴ میلیون تولید داشته‌ایم، همچنین در تولید کلزا، نیشکر و چغندرقند نیز رتبه اول را کسب کرده‌ایم که اگر آب داشتیم مطمئناً تولید شکل بهتری پیدا می‌کرد.

به گفته موالی زاده، حدود ۳۰ جلسه در خصوص تنش آبی برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در بخش سرمایه گذاری خارجی در کشور رتبه اول را کسب کرده‌ایم؛ همچنین در ارتقای تراز و بهبود فضای کسب و کار اول شده‌ایم. رتبه اول کشور در زمینه امنیت و پدافند غیرعامل را نیز کسب کرده‌ایم.

استاندار خوزستان با اشاره به پروژه‌های بزرگ در دستور کار گفت: حساب‌های بانکی شرکت‌ها حتماً باید به استان برگردد و اکنون گردش مالی حساب‌ها در درون استان نسبت به سال گذشته ۲۴ همت افزایش یافته البته این کافی نیست و مصمم هستیم حساب بانکی شرکت‌ها به استان برگردد. همچنین شرکت‌ها باید دفاتر بیمه و مالیات خود را به استان بازگردانند.

موالی زاده با تاکید بر اینکه بر سر منافع استان با احدی معامله نمی‌کنم و از حقوق حقه استان در همه زمینه‌ها دفاع می‌کنم، اظهار کرد: باید به بهبود کیفیت آب در استان کمک کرد و در این جهت حرکت کنیم؛ ما در جهت تأمین منافع ملی مطمئناً حرکت می‌کنیم.

وی بیان کرد: دیدگاه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و قوای سه گانه این است که در جهت حمایت از منافع مردم خوزستان حرکت شود و مأموریت عمده ما دفاع اژ حقوق مردم است.

موالی زاده با اشاره به تفویض اختیار داده شده به استانداران گفت: در این راستا باید برنامه ریزی انجام دهیم که در بخش‌های مختلف قصد انجام چه کاری داریم؛ در حال حاضر ۱۱.۵ همت داریم که در قالب تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می‌شود، بانک‌ها نیز به این قاعده عمل و به مردم خدمت کنند، منتظر بخشنامه‌ها از بالا دست خود نباشند زیرا تفویض اختیار صورت گرفته است.

استاندار خوزستان افزود: باید در جهت احیای واحدهای راکد تولیدی کشاورزی و صنعت حرکت کنیم که در ۱۰ ماه گذشته ۴۷ واحد احیا شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر توجه به صنایع بزرگ باید به صنایع میان دستی و پایین دستی توجه شود، همچنین باید شهرک‌های صنعتی تخصصی در استان راه اندازی کنیم.

موالی زاده به جاذبه‌های خوزستان اشاره کرد و افزود: باید از تولید کنندگان خوزستان حمایت کنیم و تلاش صورت گیرد تا در استان رشد کنند اگر حمایت ما و بانک‌ها باشد، شرکت‌ها به مسولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند و سقف تسهیلات از ۲۰ میلیون افزایش یابد، شرکت‌ها تبدیل به کارخانه خواهد شد و باید تشویق کنیم محصولات استان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هفته دولت از سوم تا هفتم شهریور ماه با شعار کشوری «۱۲ ماه تلاش ۱۲ روز دفاع» و شعار استانی، «خوزستان قلب ایران» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز دایر است.