به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان بندرانزلی، همزمان با دومین روز از هفته دولت، ۶ پروژه توزیع برق در این شهر ساحلی با میزان اعتبار ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به

احداث ۶۰۵ متر خط ۲۰ زمینی جهت رینگ پست گمرک مصلی، نصب ترانس ۲۰۰ کیلو وات رفع ضعف برق طالب آباد

و تبدیل ۸۸۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خود نگهدار در حوزه شهری از جمله این پروژه‌ها بود.

همچنین، تعویض ۲۴۰ عدد پایه فرسوده در حوزه امور توزیع برق شهرستان، نصب ترانس ۲۰۰ کیلووات جهت رفع ضعف برق در میان پشته، یخ سازی و کوی باهنر و احداث ۶۵۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی جهت تأمین برق متقاضیان امروز با حضور مسئولان بندرانزلی افتتاح و به بهره برداری رسید.