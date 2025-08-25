واردات کالاهای اساسی با مشارکت بخش خصوصی تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، بر ضرورت حضور بخش خصوصی در واردات کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: واردات برخی اقلام ضروری همچون گندم، برنج، نهادههای دامی و شکر توسط بخش خصوصی میتواند علاوه بر جلب مشارکت سرمایهگذاران، کمککار دولت در تأمین نیازهای بازار باشد.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم ضروری است و باید هماهنگیهای لازم در این خصوص انجام گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم دستگاههای اجرایی در این روند خاطرنشان کرد: تمام ظرفیتهای قانونی باید برای تأمین بهموقع کالاهای اساسی بهکار گرفته شود تا هم از بروز کمبود جلوگیری شود و هم تعادل در بازار حفظ گردد.
روحی همچنین بر لزوم تشدید نظارتها تأکید کرد و گفت: فرمانداری تبریز با استفاده از تیمهای بازرسی، رصد بازار و کنترل نانواییها را بهصورت هدفمند در دستور کار قرار دهد تا ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف، آرامش در بازار و رضایت مردم تضمین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه در حوزه تنظیم بازار نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است و تحقق این هدف میتواند علاوه بر ایجاد ثبات در بازار، به کاهش فشار بر دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
