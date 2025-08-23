به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در حاشیه بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از گروه صنعتی دانش بنیان در تبریز با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در سیاست‌های مدیریتی استان، پیوند میان این دو حوزه به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: حمایت از مجموعه‌هایی که دانش‌بنیان بوده و در مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و تولیدی حرکت می‌کنند، جزو برنامه‌های اصلی استان است.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای این واحد صنعتی افزود: فازهای توسعه شرکت پارلار در حال پیگیری است و مدیریت استان آماده پشتیبانی از روند رشد این مجموعه خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌شرقی یکی از ویژگی‌های شاخص این شرکت را توجه ویژه به تحقیق و توسعه و جذب نخبگان و نیروهای متخصص عنوان کرد و گفت: تکیه بر دانش و توانمندی‌های داخلی رویکرد اصلی ما در حمایت از صنایع است و در این مسیر به دنبال آمارسازی و اقدامات نمایشی نیستیم.

سرمست تأکید کرد: سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که کارنامه موفقی در عرصه تولید و اشتغال داشته‌اند و توانسته‌اند در عمل امتحان خود را پس دهند، در اولویت حمایت استان قرار دارند.