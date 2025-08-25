به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی هلال احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: ساعت ۱۶:۰۵ عصر دوشنبه گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای سه دستگاه خودروی سواری پراید، پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ در محور آشخانه به جنگل گلستان، حوالی دوراهی آزادگان به مرکز کنترل عملیات هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که در این سانحه ۱۲ نفر مصدوم و متأسفانه دو نفر نیز در صحنه جان خود را از دست دادهاند.
محبان با اشاره به اعزام سریع نیروهای امدادی ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: تیمهای امدادی استان همواره آمادهباش کامل دارند و از رانندگان میخواهیم در تردد جادهای ضمن رعایت مقررات و پرهیز از سبقت غیرمجاز، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
