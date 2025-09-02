ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر سه‌شنبه گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای سه خودروی سواری شامل یک دستگاه پژو ۴۰۵ و دو دستگاه پراید در کیلومتر ۲۵ محور شیروان به فاروج به مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد این سانحه ۶ مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی، مصدومان را با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.