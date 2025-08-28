ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر پنج‌شنبه گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور شیروان به فاروج، فرعی ساهدشت به مایوان، به مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر جمعیت هلال احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه سه وسیله نقلیه شامل پژو ۲۰۶، پیکان وانت و یک دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند که متأسفانه ۶ نفر مصدوم شدند.

محبان ادامه داد: بلافاصله تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، حریق خودروی پیکان وانت را مهار کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: مصدومان این حادثه با همکاری نجاتگران و عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.