۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

۲۳ مصدوم در دو حادثه رانندگی محورهای فرعی خراسان شمالی

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: دو حادثه رانندگی در محورهای خراسان شمالی ۲۳ مصدوم برجا گذاشت.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع دو سانحه رانندگی در محورهای فرعی خراسان شمالی نیروهای امدادی هلال‌احمر با حضور سریع و به‌موقع، خدمات امدادی لازم را به مصدومان ارائه کردند.

وی افزود: حادثه نخست در کیلومتر ۱۵ محور فرعی فاروج به سمت گزکوه رخ داد که بر اثر برخورد پراید با پژو ۲۰۶، ۸ نفر مصدوم شدند و تیم عملیاتی پایگاه امام رضا (ع) بلافاصله در محل حاضر شد و مصدومان را با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: حادثه دوم نیز در کیلومتر ۲۵ محور فرعی شیروان به مایوان روی داد که سانحه برخورد سه دستگاه خودرو شامل دو پراید و یک پژو ۴۰۵ منجر به مصدومیت ۱۵ نفر شد.

محبان تصریح کرد: خوشبختانه در هیچ‌یک از این دو حادثه فوتی گزارش نشد.

