برخورد آمبولانس و پژو ۲۰۶ در بجنورد یک کشته و چند مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ هادی پرویزیان با اشاره به حادثه شب گذشته در تقاطع حنایی بجنورد اظهار کرد: در این سانحه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ با یک دستگاه آمبولانس بنز به شدت برخورد کرد.

وی افزود: پس از این برخورد، پژو ۲۰۶ منحرف شد و با سه عابر پیاده که در کنار معبر ایستاده بودند و همچنین با یک دستگاه پژو ۲۰۶ پارک‌شده برخورد کرد.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، یک پسربچه ۹ ساله جان خود را از دست داد و دو عابر دیگر به همراه رانندگان هر دو خودرو دچار مصدومیت شدند.

سرهنگ پرویزیان با اشاره به نتایج بررسی‌های اولیه پلیس گفت: عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پژو و تجاوز از سرعت مجاز توسط آمبولانس، هر کدام به میزان ۵۰ درصد در وقوع این حادثه نقش داشته‌اند.