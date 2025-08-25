به گزارش خبرنگار مهر تورج آتش فراز شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا بویژه شهیدان رجایی و باهنر گفت: سرلوحه کار شهیدان رجایی، باهنر، آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت مردم‌داری بوده که باید الگوی همه مدیران و مسئولان در خدمت رسانی به مردم باشند.

وی افزود: در برخی موارد عدم برنامه ریزی و هماهنگی مدیران سبب ایجاد نارضایتی و ایجاد فاصله بین مردم و مدیران دستگاه‌ها شده است.

تورج آتش فراز در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در هفته دولت در شهرستان نور ۱۶۲ پروژه با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان در حوزه‌های مخابرات، آبرسانی، طرح‌های هادی با مشارکت بنیادمسکن، پروژه‌های عمرانی خدماتی شهرداری‌ها و بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی با اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۵۳۳ نفر به افتتاح و بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: کلنگ ۵ پروژه نیز با هزینه پیش بینی شده‌ی ۶۱ میلیارد تومان با ایجاد اشتغال برای ۱۱۵ نفر در شهرستان نور به زمین زده خواهد شد که در حوزه‌های بهداشتی، عمرانی و خدماتی می‌باشد.

این مسئول از افتتاح یک ابرپروژه به عنوان پروژه شاخص شهرستان نور در هفته دولت خبر داد و گفت: پروژه پست برق ۶۳/۲۰ مگاواتی بلده با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین به اشاره به رشد قابل توجه اعتبارات شهرستان در کمیته برنامه ریزی استان گفت: اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرستان نور در سال گذشته به ۱۹۷ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

فرماندار شهرستان نور، بخش بلده را پرچالش ترین بخش استان مازندران برشمرد و افزود: تمامی مشکلات این بخش و همچنین کل شهرستان طبق اولویت بندی مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: مشکلات حوزه معدن بخش بلده سابقه طولانی داشته و مربوط به چندماه و چند روز گذشته نیست از همین رو از ابتدای وقوع حادثه ناگوار معدن پیگیر رفع این معضل به صورت کارشناسی شده و اساسی طی جلسات متعدد با معدن‌کاران، مدیران استان و شهرستان و مردم بخش هستم و تا حصول نتیجه دست از تلاش و پیگیری برنخواهم داشت