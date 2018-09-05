بهره برداری از ۵ پروژه بزرگ برقی در نور

احمد فلاح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۵ طرح بزرگ خدماتی از سوی امور توزیع نیروی برق نور در ایزدشهر، چمستان، نور و بلده با هدف پایداری شبکه ، رفع ضعف ولتاژ و تقویت آن گفت: پروژه اتصال برق نسن به کمربن بخش بلده به طول ۱۱ کیلومتر در مناطق سخت و صعب العبور منطقه با هدف ایجاد رینگ شبکه برق بلده ( جاده هراز) به شبکه برق سیاه‌بیشه (جاده کندوان) برای افزایش قابلیت شبکه و جلوگیری از خاموشی های احتمالی در مواقع بحرانی اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای انجام این پروژه را ۲۳ میلیارد ریال از محل بودجه عمومی عنوان کرد و کیفیت اجرایی پروژه را بسیار مطلوب برشمرد و از افتتاح پروژه احداث خط دومداره از خشت‌سر تا ایزدشهر (گلسار۲) به طول ۴ کیلومتر خبر داد و گفت: پروژه فیدر آرام در فاز ۱ با هدف پایداری شبکه، تقویت ولتاژ و تفکیک خطوط برق منطقه ایزدشهر با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به اجرا درآمد.

وی فاز دوم این پروژه را از ابتدای گلسار ۲ تا انتهای ایزدشهر و ابتدای رستمرود عنوان کرد و افزود: بهره برداری از پروژه فیدر دانشگاه حد فاصل پست برق نور تا گنجیاب از دیگر طرح ها بوده که با اعتبار بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیر امور توزیع نیروی برق نور در بخش دیگری از سخنانش پروژه روستای باغبانکلای بخش چمستان را نیز از دیگر پروژه ها برشمرد و گفت: در این پروژه ۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط اجرا و همچنین ۳ دستگاه ترانس۱۰۰ کیلو ولت آمپر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستا نصب شده است.

فلاح‌نژاد همچنین از جمع آوری شبکه فشار متوسط از اراضی کشاورزی روستاهای شهربند و باغبانکلا و نیز جداسازی از فرعی شهربند جهت پایداری برق روستاهای شهربند، سالده علیا و سالده سفلی خبر داد.

این مسئول همچنین تصریح کرد : از اول شهریور سال ۹۶ تا اول شهریور سال ۹۷ ، بیش از ۱۵۰ دستگاه ترانس با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل بودجه دولتی، عمومی و مشارکتی در شهرهای پنجگانه شهرستان نور ( نور، رویان، ایزدشهر، چمستان و بلده ) نصب شد.

وی همچنین از افتتاح پروژه نصب بوستر (تقویت کننده ولتاژ) با هزینه ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال خبر داد.