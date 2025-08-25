محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتشسوزی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۸:۱۷ امروز دوشنبه، سوم شهریورماه ۱۴۰۴ به مرکز فرماندهی گزارش شد و بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۱، ۱۴ و ۱۶ به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: با توجه به شدت دود و خطرات احتمالی، فرماندهی عملیات میدانی بر عهده سرآتشیار فلاحی، مدیر منطقه چهار عملیات قرار گرفت. نیروهای عملیاتی پس از ایمنسازی محل موفق شدند نوجوان ۱۴ سالهای را که در تراس ساختمان میان دود محبوس شده بود، نجات داده و به فضای امن منتقل کنند.
شریعتی افزود: حریق در کوتاهترین زمان اطفا و از سرایت به سایر بخشها جلوگیری شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در منازل مسکونی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدام سریع آتشنشانان این حادثه بدون تلفات جانی پایان یافت.
نظر شما