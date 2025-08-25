رسانه آمریکایی از طرح روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ خبر داد

به گزارش وال‌استریت ژورنال، روسیه پیش‌نویسی را به شورای امنیت ارائه داده که هدف آن تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ است؛ قطعنامه‌ای که موعد انقضای آن اکتبر امسال خواهد بود.

لاورنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است: متن پیشنهادی روسیه بندی دارد که تصریح می‌کند با تمدید قطعنامه، دیگر نمی‌توان در آینده از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) استفاده کرد.

نورمن اضافه کرده است که گنجاندن این بند در متن می‌تواند اعتماد سه کشور اروپایی به نیت مسکو را از بین ببرد.

وی بخشی از متن روسیه را چنین نقل می‌کند: تصمیم گرفته می‌شود که برای مدت تمدیدشده، هرگونه بررسی ماهوی درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام متوقف شود.

به گفته این خبرنگار، چنین عبارتی عملاً فعال‌سازی اسنپ‌بک و بحث‌های پیرامون آن را نیز شامل خواهد شد و بنابراین طی دوره تمدید، همه این موارد تعلیق می‌شوند. هرچند وی اذعان می‌کند که تفسیرش ممکن است نادرست باشد و منتظر نظر دیگر کارشناسان است.

در همین ارتباط، ریچارد نفیو، طراح تحریم‌های ایران، در واکنش به نورمن نوشت: برداشت تو منطقی است، هرچند می‌توان دو سناریو برای آن متصور شد؛ یا تمدیدی با نیت منفی، یا تمدیدی با نیت مثبت اما با نگارش ضعیف.

نفیو همچنین احتمال دیگری را مطرح کرد: به گفته وی، شاید مقصود روسیه این باشد که «تا زمان تمدید، مکانیسم ماشه کنار گذاشته می‌شود، اما پس از پایان دوره، دوباره قابل استفاده خواهد بود.

به تعبیر وی، این یعنی یک دوره چندماهه که در آن امکان فعال‌سازی تحریم‌ها وجود ندارد، ولی بعد از آن دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

وی در عین حال تأکید کرد که چنین رویکردی مشکل‌ساز است، زیرا در این مدت ایران می‌تواند بدون نگرانی از پیامدهای فوری، اقداماتی انجام دهد که برخلاف برجام باشد.

نفیو نوشت: اگر جای اروپایی‌ها بودم، چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرفتم. ضرورتی ندارد. چرا باید وارد سازوکار مبهمی شویم در حالی‌که امکان تمدید مستقیم و شفاف وجود دارد؟