به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی شامگاه دوشنبه در نشست خبری پس از این بازی، با بیان اینکه بازیکنان خیبر با تمام توان و تمرکز در میدان حاضر شدند، اظهار کرد: بازی امروز یک جنگ فیزیکی بود و شاگردانم با دوندگی و تلاش مضاعف توانستند نتیجه مطلوب را رقم بزنند.
وی افزود: این سه امتیاز را به هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند همچنین کسانی که از راه دور با حمایت و انرژی مثبت خود در کنار تیم بودند، تقدیم میکنم.
رحمتی با اشاره به تغییرات اخیر در ترکیب تیم تصریح کرد: طبیعی است که رسیدن به هماهنگی و انسجام کامل زمانبر باشد، اما خدا را شاکریم که تلاش بازیکنان به ثمر نشست و توانستیم دست پر از زمین خارج شویم.
وی با بیان اینکه از ابتدای تمرینات هدف ساختن تیمی یکدل و دونده بوده است، ادامه داد: فوتبال روزهایی به سود شما و روزهایی هم برخلاف انتظار رقم میخورد، اما مهم آن است که از حداکثر شانسها استفاده کنیم و امروز نیز کاملاً آماده این مسابقه بودیم.
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد تاکید کرد: میدانستیم که تیم آلومینیوم اراک روی ضربات ایستگاهی، پرتابهای اوت دستی و ارسال از کنارهها خطرناک است و روی این نقاط قوت کار کرده بودیم.
وی افزود: خوشبختانه بازیکنان ما با تمرکز بالا توانستند مقاومت کنند و تنها گل مسابقه روی ضربه پنالتی به ثمر رسید.
رحمتی در پایان از هواداران و بازیکنان تیمش قدردانی کرد و گفت: امید است روند موفقیتهای خیبر در ادامه لیگ تداوم داشته باشد.
این در حالی است که در چارچوب رقابتهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم آلومینیوم اراک در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک با نتیجه یک بر صفر مغلوب تیم خیبر خرمآباد شد.
این دیدار در حضور هواداران دو تیم برگزار شد و تک گل مسابقه سرنوشت سه امتیاز ارزشمند را به سود نماینده خرمآباد رقم زد.
نظر شما