معصومه باقرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم اظهار کرد: حوزه‌های علمیه امروز بیش از گذشته نیازمند بازتعریف نقش خود در عرصه تمدن‌سازی نوین و نوآوری در چارچوب پیام جهانی اسلام هستند.

وی افزود: جامعه اسلامی در شرایطی قرار دارد که در مواجهه با تمدن غرب و چالش‌های نوپدید، بیش از هر زمان به بازتولید هویت تمدنی خود نیاز دارد. در این مسیر، طلاب حوزه‌های علمیه به‌عنوان نیروهای علمی و فرهنگی جبهه انقلاب نقش کلیدی بر عهده دارند و تحقق این مأموریت نیازمند آمادگی علمی، فکری و روشی آنان است.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) ساری آمادگی طلاب برای ورود به عرصه اندیشه‌ورزی تمدنی و تاریخی را در هفت محور اصلی دانست و گفت: تقویت بنیان‌های معرفتی و اعتقادی، تسلط بر تاریخ و سنت اسلامی، آشنایی با فلسفه تاریخ و نظریه‌های تمدنی، ارتقای مهارت‌های پژوهشی و تفکر انتقادی، پیوند با علوم انسانی اسلامی، کسب تجربه‌های زیسته از طریق میدان‌داری فرهنگی و اجتماعی و ایجاد حلقه‌های فکری و شبکه‌سازی نخبگانی از الزامات این مسیر است.

وی تصریح کرد: ورود طلاب به عرصه اندیشه‌ورزی تمدنی تنها با آموزش‌های مرسوم حوزه ممکن نیست و نیاز به تحول بنیادین در برنامه‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی دارد.

باقرزاده تأکید کرد: آماده‌سازی طلاب برای ایفای این نقش یک پروژه میان‌مدت و راهبردی است که در صورت تحقق، زمینه تربیت نظریه‌پردازان تمدن نوین اسلامی را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای در آینده جهان اسلام داشته باشد.