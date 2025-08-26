  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۴

ضرورت تحول آموزشی برای ورود طلاب به عرصه اندیشه‌ورزی تمدنی

ساری - معاون پژوهش مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) گفت: ورود طلاب حوزه‌های علمیه به عرصه اندیشه‌ورزی تمدنی و تاریخی ضرورت امروز بوده که تحقق آن مستلزم بازنگری در نظام آموزشی است.

معصومه باقرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم اظهار کرد: حوزه‌های علمیه امروز بیش از گذشته نیازمند بازتعریف نقش خود در عرصه تمدن‌سازی نوین و نوآوری در چارچوب پیام جهانی اسلام هستند.

وی افزود: جامعه اسلامی در شرایطی قرار دارد که در مواجهه با تمدن غرب و چالش‌های نوپدید، بیش از هر زمان به بازتولید هویت تمدنی خود نیاز دارد. در این مسیر، طلاب حوزه‌های علمیه به‌عنوان نیروهای علمی و فرهنگی جبهه انقلاب نقش کلیدی بر عهده دارند و تحقق این مأموریت نیازمند آمادگی علمی، فکری و روشی آنان است.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) ساری آمادگی طلاب برای ورود به عرصه اندیشه‌ورزی تمدنی و تاریخی را در هفت محور اصلی دانست و گفت: تقویت بنیان‌های معرفتی و اعتقادی، تسلط بر تاریخ و سنت اسلامی، آشنایی با فلسفه تاریخ و نظریه‌های تمدنی، ارتقای مهارت‌های پژوهشی و تفکر انتقادی، پیوند با علوم انسانی اسلامی، کسب تجربه‌های زیسته از طریق میدان‌داری فرهنگی و اجتماعی و ایجاد حلقه‌های فکری و شبکه‌سازی نخبگانی از الزامات این مسیر است.

وی تصریح کرد: ورود طلاب به عرصه اندیشه‌ورزی تمدنی تنها با آموزش‌های مرسوم حوزه ممکن نیست و نیاز به تحول بنیادین در برنامه‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی دارد.

باقرزاده تأکید کرد: آماده‌سازی طلاب برای ایفای این نقش یک پروژه میان‌مدت و راهبردی است که در صورت تحقق، زمینه تربیت نظریه‌پردازان تمدن نوین اسلامی را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای در آینده جهان اسلام داشته باشد.

