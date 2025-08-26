۱۵۰ کارگاه صنایع دستی در استان ایلام فعال است

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار ایلام، یک کارگاه جواهرسازی در این شهر به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال مستقیم پنج نفر را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: این کارگاه علاوه بر نیروهای شاغل در بخش تولید، با همکاری ۵ تا ۶ نفر دیگر در حوزه بازاریابی و فروش، فعالیت خود را در بازار گسترش داده است. دستگاه‌های موجود در این واحد برای سنگ‌تراشی و ساخت انگشترهای مردانه به صورت ماشینی و همچنین تولیدات دستی از جمله قاب و سفارش‌های شخصی‌سازی‌شده به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام نیز در حاشیه افتتاح این واحد، اظهار داشت: در استان ایلام صنایع دستی در ۳۳ رشته فعال هستند و نزدیک به ۱۵۰ کارگاه در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های تبصره ۱۸، تسهیلات بخش پشتیبان و اشتغال روستایی، حمایت بیشتری از صنعتگران و فعالان حوزه صنایع دستی به عمل آوریم.